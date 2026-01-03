CBS tvrdi: Tramp naredio napad na Venecuelu

Američki televizijski kanal CBS u izvještaju navodi da je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) izvršio invaziju na Venecuelu, naredivši raspoređivanje američkih specijalnih snaga na terenu radi obezbeđivanja venecuelanskih vojnih objekata.

Zvaničnici administracije Trampa izjavili su da su upoznati sa izvještajima o eksplozijama i letjelicama, rekli su izvori za CBS News, ali nije bilo trenutnog odgovora na zahtjeve upućene Bijeloj kući za komentar, niti je stigla neposredna reakcija vlade Venecuele.

Podsjećamo, eksplozije su odjeknule jutros u Venecueli.