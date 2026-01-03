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RASPOREĐENI SPECIJALCI

CBS tvrdi: Tramp naredio napad na Venecuelu

Eksplozije su odjelnule jutros u Venecueli

Tramp naredio napad na Venecuelu. AP

A. O.

3.1.2026

Američki televizijski kanal CBS u izvještaju navodi da je predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) izvršio invaziju na Venecuelu, naredivši raspoređivanje američkih specijalnih snaga na terenu radi obezbeđivanja venecuelanskih vojnih objekata.

Zvaničnici administracije Trampa izjavili su da su upoznati sa izvještajima o eksplozijama i letjelicama, rekli su izvori za CBS News, ali nije bilo trenutnog odgovora na zahtjeve upućene Bijeloj kući za komentar, niti je stigla neposredna reakcija vlade Venecuele.

Podsjećamo, eksplozije su odjeknule jutros u Venecueli. 

Najmanje sedam snažnih eksplozija zabilježeno je u ranim jutarnjim satima u Karacasu, glavnom gradu Venecuele, dok građani na društvenim mrežama i lokalnim kanalima prijavljuju detonacije u blizini više vojnih objekata, kao i na aerodromima.

# NAPAD
# VENECUELA
# SAD
# DONALD TRUMP
# AMERIKA
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