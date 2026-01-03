Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRDIO NAPADE

Tramp: Maduro i njegova supruga su zarobljeni!

Sjedinjene Američke Države su uspješno izvele masovni udar protiv Venecuele i njenog lidera, poručio je Tramp

Tramp: Potvrdio napade. AP

A. O.

3.1.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) objavio je da je predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas) zarobljen skupa sa suprugom i da se nalazi u transportu.

- Sjedinjene Američke Države su uspješno izvele masovni udar protiv Venecuele i njenog lidera, Nikolasa Madura. On je skupa sa svojom suprugom zarobljen i izvučen iz države. Operacija je urađena u skladu s američkim zakonima - napisao je Tramp.

Naveo je da su u akciji učestvovali američki organi reda, ali nije precizirao kako niti koje agencije.

Maduro je optužen pred američkim sudom za navodni narkoterorizam 2020. godine. Tramp je rekao da će više detalja biti izneseno na konferenciji za medije u 11 sati po istočnom vremenu u Mar-a-Lagu.

# NICOLAS MADURO
# SUPRUGA
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (39)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.