Tramp: Maduro i njegova supruga su zarobljeni!

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) objavio je da je predsjednik Venecuele Nikolas Maduro (Nicolas) zarobljen skupa sa suprugom i da se nalazi u transportu.

- Sjedinjene Američke Države su uspješno izvele masovni udar protiv Venecuele i njenog lidera, Nikolasa Madura. On je skupa sa svojom suprugom zarobljen i izvučen iz države. Operacija je urađena u skladu s američkim zakonima - napisao je Tramp.

Naveo je da su u akciji učestvovali američki organi reda, ali nije precizirao kako niti koje agencije.