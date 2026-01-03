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ANALIZA

CNN: Kraj jedne ere u Venezueli, početak neizvjesnosti

Tokom drugog Trumpovog mandata poseban naglasak stavljen je na tvrdnje da je Maduro imao ključnu ulogu u regionalnim tokovima trgovine narkoticima

Nikolas Maduro. Platforma X

A. O.

3.1.2026

Izrazi snažne demonstracije moći rijetko mogu biti direktniji od privođenja aktuelnog predsjednika iz njegove prijestolnice tokom noćnih sati.

Predsjednik Donald Trump je u objavi od 74 riječi na društvenim mrežama pokazao da je sposoban djelovati brzo i odlučno u ostvarivanju svojih, često promjenjivih, ciljeva vanjske politike, pri čemu se čini da je pritom pokazao ograničenu brigu za presedane, moguće posljedice i, kako se navodi, međunarodno pravo, piše CNN.

Operacija prebacivanja venezuelskog predsjednika Nicolása Madura i njegove supruge iz strogo osiguranog objekta u Caracasu, s ciljem da se – prema svemu sudeći – pojave pred američkim pravosudnim institucijama, uklapa se u obrazac postupanja prema osobama koje Sjedinjene Američke Države smatraju bjeguncima, iako je u ovom slučaju riječ o izuzetno neuobičajenom primjeru, s obzirom na ponuđenu nagradu od 50 miliona dolara.

Ipak, ovdje postoji važna okolnost: Maduro je šef države čija se zemlja već duže vrijeme nalazi u fokusu američkih političkih interesa. Bez obzira na sadržaj optužnica, ovaj potez će se neminovno posmatrati i kroz političku prizmu.

Više američkih administracija nastojalo je utjecati na promjenu vlasti u Venezueli, čiji je sistem vlasti često opisan kao ljevičarski i autoritaran, uz povremene optužbe za nasilne metode vladanja – bilo kroz borbu protiv trgovine drogom, energetske interese ili šire regionalno pozicioniranje.

Tokom drugog Trumpovog mandata poseban naglasak stavljen je na tvrdnje da je Maduro imao ključnu ulogu u regionalnim tokovima trgovine narkoticima. Međutim, pojavila se i određena nedosljednost u očekivanjima da bi mogao jednostavno napustiti vlast, jer su te dvije tvrdnje teško spojive.

Dokazi koji bi Madura jasno smjestili na sam vrh regionalne hijerarhije trgovine drogom nisu bili u potpunosti uvjerljivi. 

Iako je poznato da je Venezuela omogućavala tranzit narkotika preko svog zračnog prostora i obala, uz blizinu Kolumbije, vodećeg svjetskog proizvođača kokaina, kriminalne mreže u Meksiku i Kolumbiji imale su znatno veći obim djelovanja, ali su privlačile manje direktne američke vojne pažnje.

U širem kontekstu, ovaj potez uklapa se u dugoročnije ambicije Washingtona da ojača svoj utjecaj u neposrednom regionalnom okruženju, u skladu s konceptom modernizirane Monroeove doktrine.

Stabilnija i kooperativnija Venezuela mogla bi imati pozitivan učinak na američko energetsko tržište, ali i otvoriti mogućnost povratka dijela venezuelanskih državljana koji trenutno borave u Sjedinjenim Državama.

Ipak, ostaje neizvjesno kakav će biti dalji razvoj događaja, kao i da li postoji jasan i spreman nasljednik koji bi bio voljan preuzeti vlast u takvim okolnostima. 

Također je nepoznato hoće li ovaj potez izazvati snažne negativne reakcije prema Sjedinjenim Državama ili će biti dočekan kao kraj dugog perioda političke i ekonomske krize.

Madurov odlazak predstavlja politički uspjeh za administraciju predsjednika Trumpa, ali bi eventualna nestabilnost nakon toga mogla donijeti ozbiljne posljedice. 

U tom smislu, planiranje narednih koraka ima veću težinu od same demonstracije vojne sposobnosti iznad Caracasa u ranim subotnjim satima.

# VENECUELA
# ANALIZA
# SAD
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