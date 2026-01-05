Orban: Nećemo žaliti za padom narko-države

Mađarski premijer Viktor Orban saopćio je da Budimpešta neće žaliti zbog pada narko-države, nakon što je predsjednik Venecuele Nikolas Maduro uhapšen i prebačen u SAD.

- Ne bavimo se izricanjem globalnih moralnih presuda. Međutim, možete biti sigurni da Mađarska neće oplakivati pad narko države - objavio je Orban na X-u.

On je dodao da su interesi Mađarske ono što je dobro za njen narod.

- Ono što smatram važnim za Mađarsku u vezi s ovim jeste da će, zajedno s Venecuelom, Sjedinjene Američke Države, prema mojoj procjeni, moći kontrolirati 40-50% svjetskih rezervi nafte - rekao je Orban na godišnjoj konferenciji za novinare za međunarodne medije.

Budimpešta je razljutila mnoge članice Evropske unije i NATO-a nastavkom uvoza ruske nafte i plina. Iako insistira da je to i dalje neophodno, Budimpešta je također poduzela korake za diverzifikaciju snabdijevanja.