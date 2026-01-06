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PORUKA IZ MOSKVE

Medvedev odgovorio Vašingtonu: Ne igrajte se s Rusijom

Objava je predstavljala vizuelni odgovor na grafiku koju je ranije objavio nalog američkog State Departmenta na ruskom jeziku

Dmitrij Medvedev. AP

Anadolija

6.1.2026

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev u utorak navečer je imitirao grafiku američkog State Departmenta, uputivši Vašingronu upozorenje "ne igrajte se", koje je odražavalo američku poruku u vezi s predsjednikom Donaldom Trumpom, javlja Anadolu.

- Sretan pravoslavni Božić, ruski svijete! - napisao je Medvedev na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, podijelivši stiliziranu crno-bijelu fotografiju Hrama Hrista Spasitelja u Moskvi. Preko slike je bio ispisan upečatljiv crveni natpis: "Ne igrajte se s Rusijom."

Objava je predstavljala vizuelni odgovor na grafiku koju je ranije objavio nalog američkog State Departmenta na ruskom jeziku.

Američka objava sadržavala je crno-bijelu fotografiju predsjednika Trampa i državnog sekretara Marka Rubija kako prate vojnu operaciju u Venecueli, uz prateći tekst: "Ne igrajte se s predsjednikom Trampom."

U opisu objave State Department je Trampa predstavio kao "čovjeka od akcije", dodavši retoričko pitanje i odgovor: "Zar niste znali? Sada znate."

Medvedev je u svom odgovoru iskoristio isti font, shemu boja i strukturu poruke kakvu je upotrijebio Vašington, što je protumačeno kao retorička eskalacija nakon događaja u Karakasu.

Ova digitalna razmjena uslijedila je nekoliko dana nakon američke vojne operacije u glavnom gradu Venecuele, 3. januara. Prema izvještajima, prije hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i njegove supruge zabilježene su eksplozije i aktivnosti vojnih aviona iznad Karakasa.

Američka državna tužiteljica Pam Bondi objavila je optužbe za "narko-terorizam" i trgovinu drogom protiv Madura, nakon sprovedene operacije.

Dok je venecuelanska vlada ovaj čin osudila kao napad na svoj suverenitet, Sjedinjene Američke Države su potez predstavile kao nužnu mjeru provođenja zakona.

# DMITRIJ MEDVEDEV
# SAD
# RUSIJA
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