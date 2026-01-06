Medvedev odgovorio Vašingtonu: Ne igrajte se s Rusijom

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev u utorak navečer je imitirao grafiku američkog State Departmenta, uputivši Vašingronu upozorenje "ne igrajte se", koje je odražavalo američku poruku u vezi s predsjednikom Donaldom Trumpom, javlja Anadolu.

- Sretan pravoslavni Božić, ruski svijete! - napisao je Medvedev na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, podijelivši stiliziranu crno-bijelu fotografiju Hrama Hrista Spasitelja u Moskvi. Preko slike je bio ispisan upečatljiv crveni natpis: "Ne igrajte se s Rusijom."

Objava je predstavljala vizuelni odgovor na grafiku koju je ranije objavio nalog američkog State Departmenta na ruskom jeziku.

Američka objava sadržavala je crno-bijelu fotografiju predsjednika Trampa i državnog sekretara Marka Rubija kako prate vojnu operaciju u Venecueli, uz prateći tekst: "Ne igrajte se s predsjednikom Trampom."

U opisu objave State Department je Trampa predstavio kao "čovjeka od akcije", dodavši retoričko pitanje i odgovor: "Zar niste znali? Sada znate."

Medvedev je u svom odgovoru iskoristio isti font, shemu boja i strukturu poruke kakvu je upotrijebio Vašington, što je protumačeno kao retorička eskalacija nakon događaja u Karakasu.

Ova digitalna razmjena uslijedila je nekoliko dana nakon američke vojne operacije u glavnom gradu Venecuele, 3. januara. Prema izvještajima, prije hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i njegove supruge zabilježene su eksplozije i aktivnosti vojnih aviona iznad Karakasa.

Američka državna tužiteljica Pam Bondi objavila je optužbe za "narko-terorizam" i trgovinu drogom protiv Madura, nakon sprovedene operacije.

Dok je venecuelanska vlada ovaj čin osudila kao napad na svoj suverenitet, Sjedinjene Američke Države su potez predstavile kao nužnu mjeru provođenja zakona.