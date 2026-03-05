Medvedev: Šta kažete na to da Trampa nominiramo za Nobelovu nagradu za mir zato što je pokrenuo veliki rat?

Zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev oglasio se danas na X-u povodom američko-izraelskog rata u Iranu, kritikujući NATO i američkog predsjednika Donalda Trampa. U objavi je osudio rasprave u NATO-u o mogućem pozivanju na član 5.

- NATO je lud. Prvo SAD ubije iranskog čelnika i pokrene rat na Bliskom istoku. Zatim NATO-ovi idioti, predvođeni Trampovim poslušnim ‘sinčićem’ Rutteom, razmišljaju o aktiviranju članka 5.

Šta kažete na to da predsjednika SAD-a nominiramo za Nobelovu nagradu za mir zato što je pokrenuo veliki rat, ha? Orvel je bio u pravu, rat je mir - napisao je Medvedev.

Ranije je, na Telegramu, Medvedev poručio da su američki napadi pokazali "pravo lice" SAD-a.

- Svi pregovori s Iranom bili su samo paravan. Nitko u to nije sumnjao. Nitko nije želio pregovarati ni o čemu - dodao je.