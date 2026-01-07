Prijetnje iz Moskve upućene Vašingtonu: Ne igrajte se s Rusijom

- Sretan pravoslavni Božić, ruski svijete - napisao je Medvedev na društvenoj mreži X, dijeleći stiliziranu crno-bijelu fotografiju Hrama Hrista Spasitelja u Moskvi.

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Rusije i bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev (Dmitrij Medvedev) u utorak navečer imitirao je grafiku američkog State Departmenta, uputivši Vašingtonu (Washingtonu) upozorenje "ne igrajte se s Rusijom", što je odražavalo američku poruku u vezi s predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump).

Preko slike bio je upečatljiv crveni natpis: "Ne igrajte se s Rusijom."

Objava je predstavljala vizuelni odgovor na grafiku koju je ranije objavio američki State Department na ruskom jeziku.

Američka objava sadržavala je crno-bijelu fotografiju predsjednika Trampa i državnog sekretara Marca Rubija (Marc Rubio) kako prate vojnu operaciju u Venecueli, uz prateći tekst: "Ne igrajte se s predsjednikom Trampom."

U opisu objave, State Department je Trampa predstavio kao "čovjeka od akcije", dodajući retoričko pitanje i odgovor: "Zar niste znali? Sada znate."

Medvedev je u svom odgovoru iskoristio isti font, shemu boja i strukturu poruke kakvu je upotrijebio Washington, što je protumačeno kao retorička eskalacija nakon događaja u Karakasu.

Ova digitalna razmjena uslijedila je nekoliko dana nakon američke vojne operacije u Karakasu, glavnom gradu Venecuele, 3. januara. Prema izvještajima, prije hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikole Madura (Nicolas Maduro) i njegove supruge zabilježene su eksplozije i aktivnosti vojnih aviona iznad Karakasa.

Američka državna tužiteljica Pam Bondi (Pam Bondi) objavila je optužbe za "narko-terorizam" i trgovinu drogom protiv Madura, nakon sprovedene operacije.

Dok je venecuelanska vlada ovaj čin osudila kao napad na svoj suverenitet, Sjedinjene Američke Države predstavile su potez kao nužnu mjeru provođenja zakona.