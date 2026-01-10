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TRAGEDIJA

Pronađena mrtva beba u snijegu: Uhapšena majka djeteta

Još u srijedu u večernjim satima uspjeli su pronaći i identifikovati ženu koja je dijete porodila, potvrdila je portparolka policije

Pronađena mrtva beba u snijegu. Platforma X

A. O.

10.1.2026

U češkom selu Martinice pronađeno je mrtvo novorođenče u snijegu, pored štale. Policija je odmah reagovala i uhapsila majku djeteta.

U selu Martinice, u okrugu Pribram (Pribram) u Češkoj, policija je u srijedu intervenisala nakon što je na javnoj površini, kod štale, pronađeno mrtvo novorođenče. Kriminalistička policija pretražila je širu okolinu i uspjela utvrditi identitet majke bebe.

- Još u srijedu u večernjim satima uspjeli su pronaći i identifikovati ženu koja je dijete porodila - potvrdila je portparolka policije Vlasta Suhankova.

U četvrtak će biti obavljena sudsko-medicinska obdukcija, koja bi trebala utvrditi tačan uzrok smrti djeteta. Policija je za beživotno tijelo novorođenčeta saznala u srijedu tokom popodnevnih sati.

- Na lice mjesta stigli su i istražitelji iz okruga, kao i sudski ljekar. Policija i istražitelji obavili su neophodne prve procesne radnje, uključujući saslušanja osoba koje su se u tom trenutku nalazile na području - navela je portparolka.

Prema informacijama lista Blesk, tijelo je pronađeno kod štale u blizini hotelskog kompleksa.

- Provjera ovog slučaja, koji su istražitelji za sada preliminarno okvalifikovali kao moguću sumnju na ubistvo iz nehata, i dalje je u toku - dodala je portparolka češke policije.

# ČEŠKA
# SELO
# BEBA
# MAJKA
# DIJETE
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