Iran održava otvorenu komunikaciju sa SAD

Iran je danas objavio da održava otvorenu komunikaciju sa SAD-om dok predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) razmatra odgovore na nasilno gušenje protesta koji predstavljaju jedan od najvećih izazova klerikalnoj vlasti od Islamske revolucije 1979. godine.

Vojna akcija

Tramp je u nedjelju izjavio da bi se američka strana mogla sastati s iranskim zvaničnicima te da je u kontaktu s opozicijom, istovremeno vršeći pritisak na čelnike Islamske Republike, uključujući prijetnje mogućom vojnom akcijom kao odgovor na nasilje nad demonstrantima.

Iran je prebrodio prošle valove protesta s represijama poput trenutnog krvavog gušenja. Ali ovaj put vodstvo se suočava s nacionalnim demonstracijama koje su se razvile od pritužbi na teške ekonomske teškoće do prkosnih poziva na pad klerikalnog establišmenta, a njegov regionalni utjecaj znatno je smanjen.

Iznesene ideje

- Komunikacijski kanal između našeg ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija i američkog posebnog izaslanika (Stevea Witkoffa) je otvoren i poruke se razmjenjuju kad god je to potrebno - rekao je u ponedjeljak portparol ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei.

Kontakti ostaju otvoreni i putem tradicionalno posredničke Švicarske, rekao je.

- Oni (SAD) su se dotakli nekih slučajeva, iznesene su ideje i općenito Islamska Republika je zemlja koja nikada nije napustila pregovarački stol - dodao je.

Kazao je, ipak da "kontradiktorne poruke“ iz SAD-a pokazuju nedostatak ozbiljnosti i nisu uvjerljive.

Araghchi je u brifingu za strane ambasadore u Teheranu ponovio da je Islamska Republika spremna za rat, ali i otvorena za dijalog, prenosi Reuters.