Kremlj: Rusija Grenland smatra dijelom Danske

Kremlj je u petak potvrdio da Rusija Grenland smatra dijelom Danske, istovremeno ocjenjujući da je aktuelna situacija oko ovog ostrva "vrlo kontroverzna", javlja Anadolu. - Polazimo od razumijevanja da je Grenland teritorija Kraljevine Danske - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima tokom brifinga za medije, dodajući da Moskva pažljivo prati dešavanja u vezi s ovim ostrvom. Peskov je naveo da su i Danska i Grenland davali izjave u kojima negiraju bilo kakvu namjeru da teritoriju prodaju bilo kome, ali je istovremeno rekao da su u Moskvi čuli i izjave iz Vašingtona o tome da Sjedinjene Američke Države razmatraju "novčanu ponudu za sticanje Grenlanda u jednom ili drugom obliku". "Neobična situacija" Situaciju oko Grenlanda Peskov je opisao kao „neobičnu“, pa čak i "vanrednu sa stanovišta međunarodnog prava".

Grenland je privukao interes Sjedinjenih Američkih Država zbog svog strateškog položaja i mineralnih resursa, kao i zbog zabrinutosti u vezi s rastućim ruskim i kineskim aktivnostima, prema navodima američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je više puta izrazio namjeru da preuzme ostrvo, ne isključujući ni vojni put. Danska i Grenland su odbacili prijedloge o prodaji teritorije, ponovo potvrđujući danski suverenitet nad ostrvom. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je u četvrtak saopćilo da će Rusija nastaviti jačati svoje odbrambene kapacitete na Arktiku kao odgovor na prijetnje povezane sa situacijom oko Grenlanda, dodajući da Moskva smatra "neprihvatljivim" pozivanje na navodnu "rusku i kinesku aktivnost" oko ostrva kao razlog za trenutne eskalacije. Ukrajina i Iran Peskov se osvrnuo i na druga pitanja, uključujući razgovore o rješenju sukoba u Ukrajini, istakavši da je to "nemoguće" bez dijaloga o sigurnosti u Evropi. - Na ovaj ili onaj način, sigurnosne garancije će se ticati ovog pitanja. A to, naravno, zahtijeva dijalog - rekao je Peskov, ocjenjujući nedavne izjave evropskih lidera pozitivnim. U tom kontekstu naveo je Francusku, Njemačku i Italiju, ističući da su njihovi stavovi u skladu s ruskom vizijom i predstavljaju "pozitivnu evoluciju". Dodao je da Kremlj još nije zaprimio nikakve zahtjeve za kontakte od evropskih zemalja, te da Velika Britanija, kako je rekao, "nema nikakvu želju da doprinese uspostavi mira, stabilnosti i predvidive situacije na evropskom kontinentu".