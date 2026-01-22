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OPERACIJA U SREDOZEMLJU

Francuski specijalci upali na ruski tanker

Francuska misija izvedena je u saradnji s Ujedinjenim Kraljevstvom

Francuski specijalci upali na ruski tanker. Platforma X

M. Až.

22.1.2026

Francuska mornarica, djelujući na osnovu obavještajnih podataka Ujedinjenog Kraljevstva, danas je u Sredozemnom moru presrela tanker koji je prevozio rusku naftu. Ova operacija bila je usmjerena protiv sankcionirane ruske "flote u sjeni", saopćili su dužnosnici, prenosi The Associated Press.

Francuske pomorske vlasti za Sredozemlje navode da se sumnja kako brod, pod imenom Grinch, plovi pod lažnom zastavom. Francuska mornarica, čiji su specijalci ukrcani na tanker, prati brod do luke radi dodatnih provjera, navodi se u saopćenju. Prihodi od nafte predstavljaju ključni dio ruskog gospodarstva, omogućujući predsjedniku Vladimiru Putinu da finansira ratne napore protiv Ukrajine bez dodatnog pritiska na inflaciju ili kolaps rublje.

Borba protiv "flote u sjeni"

Francuska i druge zemlje obećale su suzbiti rusku "flotu u sjeni" naftnih tankera koja krši sankcije, a stručnjaci procjenjuju da ona broji više od 400 brodova. Također se pokušavaju osigurati sporazumi sa zemljama pod čijim zastavama plove ovi brodovi kako bi se olakšao ukrcaj francuskih specijalaca na plovila.

- Odlučni smo podržati međunarodno pravo i osigurati učinkovitu provedbu sankcija - rekao je francuski predsjednik Emanuel Makron u objavi o presretanju, uz fotografiju na kojoj se vidi francuski helikopter kako lebdi iznad broda.

- Aktivnosti 'flote u sjeni' doprinose finansiranju agresorskog rata protiv Ukrajine - dodao je Makron.

Detalji operacije

Francuska misija izvedena je u saradnji s Ujedinjenim Kraljevstvom, koje je prikupilo i podijelilo obavještajne podatke koji su omogućili presretanje, navode francuski vojni dužnosnici koji su za Associated Press govorili pod uvjetom anonimnosti.

Prema njihovim informacijama, tanker je plovio pod lažnom zastavom Komorskih otoka, arhipelaga uz istočnu obalu Afrike, dok je posada indijska. Brod je presretnut u zapadnom Sredozemlju, nedaleko od južnog španjolskog obalnog grada Almerije.

# TANKER
# RUSIJA
# FRANCUSKA
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