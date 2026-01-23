Zelenski očekuje odgovore od Rusije o parametrima okončanja rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da njegova delegacija na trilateralnim pregovorima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ima definiran "okvir za dijalog", naglašavajući hitnu potrebu da Moskva pojasni svoju spremnost za okončanje rata.

- Ukrajinski stavovi su jasni. Definirao sam okvir za dijalog za našu delegaciju - rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju, misleći na sastanke na visokom nivou u kojima su učestvovali ukrajinski, američki i ruski predstavnici.

Ističući rijetkost ovog formata, Zelenski je napomenuo da strane razgovaraju o "parametrima okončanja rata", ali je insistirao da su sada potrebni konkretni odgovori od ruske strane.

- Sada bi trebali imati barem neke od odgovora od Rusije, glavno je da je Rusija spremna okončati ovaj rat - rekao je, dodajući da je "prerano za izvođenje zaključaka" prije sljedeće runde razgovora.

Predsjednik je potvrdio da će ukrajinsku delegaciju, koju trenutno predvode šef Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Rustem Umerov i šef predsjedničkog ureda Kirilo Budanov, sutra pojačati načelnik Generalštaba Andrij Hnatov i zamjenik šefa Odbrambene obavještajne službe Vadim Skibitski.

Paralelno s diplomatskim putem, Zelenski je ukazao na jačanje odbrambenih sposobnosti, navodeći "pozitivan signal" iz razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trampom u vezi s isporukom raketa PAC-3 za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot.