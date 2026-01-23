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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski očekuje odgovore od Rusije o parametrima okončanja rata

Ukrajinski stavovi su jasni. Definirao sam okvir za dijalog za našu delegaciju, rekao je

Volodimir Zelenski. Ured predsjednika Ukrajine

Anadolija

23.1.2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da njegova delegacija na trilateralnim pregovorima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ima definiran "okvir za dijalog", naglašavajući hitnu potrebu da Moskva pojasni svoju spremnost za okončanje rata.

- Ukrajinski stavovi su jasni. Definirao sam okvir za dijalog za našu delegaciju - rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju, misleći na sastanke na visokom nivou u kojima su učestvovali ukrajinski, američki i ruski predstavnici.

Ističući rijetkost ovog formata, Zelenski je napomenuo da strane razgovaraju o "parametrima okončanja rata", ali je insistirao da su sada potrebni konkretni odgovori od ruske strane.

- Sada bi trebali imati barem neke od odgovora od Rusije, glavno je da je Rusija spremna okončati ovaj rat - rekao je, dodajući da je "prerano za izvođenje zaključaka" prije sljedeće runde razgovora.

Predsjednik je potvrdio da će ukrajinsku delegaciju, koju trenutno predvode šef Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Rustem Umerov i šef predsjedničkog ureda Kirilo Budanov, sutra pojačati načelnik Generalštaba Andrij Hnatov i zamjenik šefa Odbrambene obavještajne službe Vadim Skibitski.

Paralelno s diplomatskim putem, Zelenski je ukazao na jačanje odbrambenih sposobnosti, navodeći "pozitivan signal" iz razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trampom u vezi s isporukom raketa PAC-3 za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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