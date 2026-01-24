NATO planira pojačati zalihe na istočnom krilu

NATO planira značajno povećati zalihe oružja i streljiva duž svog istočnog krila i uspostaviti novu odbrambenu zonu korištenjem robotske i automatizirane tehnologije, prema riječima visokog časnika NATO-a.

Te su mjere usmjerene na jačanje odvraćanja od Rusije, rekao je brigadni general Thomas Luvin (Löwin) za njemački list Die Welt, prenosi Hina.

Prema novom višeslojnom odbrambenom konceptu, NATO bi nastojao usporiti ili zaustaviti napadača u ranoj fazi koristeći visokotehnološke sustave.

Duž granica saveza s Rusijom i Bjelorusijom stvorit će se zona koja bi se uvelike oslanjala na nadzor, kao i na daljinski upravljane ili poluautomatske sustave, koje bi protivnik prvo morao neutralizirati prije nego što bi dalje napredovao.