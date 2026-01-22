Poznato kada će se Tramp i Zelenski sastati u Davosu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump (Trump) i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastat će se danas u 13 sati u Davosu, prenosi Reuters.

Ranije danas glasnogovornik predsjednika Zelenskog potvrdio je da je Zelenski na putu za Davos, gdje bi se na marginama Svjetskog ekonomskog foruma trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

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Danas bi trebao biti održan i sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom SAD-a Sitvom Vitkofom (Steveom Witkoffom), kao i zetom američkog predsjednika Džerard Kušner (Jaredom Kushnerom). Kako se navodi, sastanak bi trebao početi u 19 ili 20 sati po moskovskom vremenu, odnosno u 17 ili 18 sati po srednjoevropskom vremenu.