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CEREMONIJA POTPISIVANJA

Poznato kada će se Tramp i Zelenski sastati u Davosu

Ranije danas glasnogovornik predsjednika Zelenskog potvrdio je da je Zelenski na putu za Davos

Tramp i Zelenski. AP

Z. V.

22.1.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump (Trump) i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastat će se danas u 13 sati u Davosu, prenosi Reuters.

Ranije danas glasnogovornik predsjednika Zelenskog potvrdio je da je Zelenski na putu za Davos, gdje bi se na marginama Svjetskog ekonomskog foruma trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

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Danas bi trebao biti održan i sastanak predsjednika Rusije Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom SAD-a Sitvom Vitkofom (Steveom Witkoffom), kao i zetom američkog predsjednika Džerard Kušner (Jaredom Kushnerom). Kako se navodi, sastanak bi trebao početi u 19 ili 20 sati po moskovskom vremenu, odnosno u 17 ili 18 sati po srednjoevropskom vremenu.

Zetu američkog predsjednika Džerardu Kušneru pridružit će se ostali učesnici sastanka u Moskvi.

Zelenski je ranije ove sedmice izjavio da je odustao od puta u Švicarsku nakon masovnog ruskog napada, koji je tokom oštre zime ostavio dijelove Ukrajine bez vode i električne energije.

# DAVOS
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
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