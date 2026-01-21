Tramp kaže da će se sa Zelenskim u Davosu sastati u četvrtak

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da će se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Davosu sastati u četvrtak, a ne u srijedu kako je prethodno bio najavio.

- Mislim da je to sutra - rekao je američki predsjednik novinaru koji ga je zamolio da precizira datum sastanka, nakon što je ukrajinsko predsjedništvo objavilo da se Volodimir Zelenski u srijedu nalazi u Kijevu, a ne u Švicarskoj.

Američki predsjednik rekao je i da misli da "smo razumno blizu" dogovoru o okončanju rata između Rusije i Ukrajine.

- Vjerujem da su oni sada u fazi u kojoj se mogu složiti i postići dogovor. A ako to ne učine, glupi su - rekao je Tramp, misleći pritom na ruske i ukrajinske čelnike.