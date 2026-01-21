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PREDSJEDNIK SAD

Tramp kaže da će se sa Zelenskim u Davosu sastati u četvrtak

Vjerujem da su oni sada u fazi u kojoj se mogu složiti i postići dogovor. A ako to ne učine, glupi su

Tramp i Zelenski. AP

M. Až.

21.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da će se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Davosu sastati u četvrtak, a ne u srijedu kako je prethodno bio najavio.

- Mislim da je to sutra - rekao je američki predsjednik novinaru koji ga je zamolio da precizira datum sastanka, nakon što je ukrajinsko predsjedništvo objavilo da se Volodimir Zelenski u srijedu nalazi u Kijevu, a ne u Švicarskoj.

Američki predsjednik rekao je i da misli da "smo razumno blizu" dogovoru o okončanju rata između Rusije i Ukrajine.

- Vjerujem da su oni sada u fazi u kojoj se mogu složiti i postići dogovor. A ako to ne učine, glupi su - rekao je Tramp, misleći pritom na ruske i ukrajinske čelnike.

# DAVOS
# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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