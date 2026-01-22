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DANSKA PREMIJERKA

Frederiksen: NATO ne može pregovarati u ime Danske i Grenlanda

Alijansa nema mandat da pregovara u ime Danske i Grenlanda o našem odnosu, poručila je

Mete Frederiksen. AP

Anadolija

22.1.2026

Danska premijerka ponovila je u četvrtak da suverenitet Grenlanda nije predmet pregovora, naglašavajući da NATO ne može pregovarati u ime Danske ili Grenlanda, javlja Anadolu.

- Koliko ja razumijem, NATO i američki predsjednik (Donald Tramp) razgovarali su o povećanom angažmanu NATO-a na dalekom sjeveru i u arktičkoj regiji - rekla je Mete Frederiksen danskim medijima nakon sastanka s Kirom Starmerom u Chequersu, službenoj seoskoj rezidenciji britanskog premijera u Buckinghamshireu.

- Sretni smo zbog toga. To je nešto što smo tražili od danske strane - rekla je, prema danskoj televiziji DR.

Ali je ponovila da NATO ne može pregovarati u ime Danske i Grenlanda.

NATO "nema mandat da pregovara u ime Danske i Grenlanda o našem odnosu", rekla je Frederiksen.

Sastanak Rutea i Trampa

Njene izjave uslijedile su dan nakon što su se generalni sekretar NATO-a Mark Rute i Tramp sastali na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, u Švicarskoj, uslijed napetosti između saveznika u Evropi i SAD-a zbog Truapovog nastojanja da preuzme Grenland.

Tramp je ubrzo nakon sastanka objavio da je uspostavljen okvir za potencijalni sporazum koji uključuje Grenland i širu arktičku regiju.

Frederiksen je napomenula da su, koliko ona razumije, NATO i Tramp razgovarali o povećanom angažmanu NATO-a na dalekom sjeveru i u arktičkoj regiji.

Podrška Velike Britanije

Dodala je da su Velika Britanija i Danska razgovarale i složile se da diplomatski i politički rad koji trenutno započinju s Amerikancima mora nastaviti.

Frederiksen je zahvalila Starmeru i Velikoj Britaniji u cjelini "od srca" na "vrlo snažnoj podršci" u vezi s pritiskom na Grenland.

Američki predsjednik pokazao je interes za Grenland zbog njegovog strateškog arktičkog položaja, bogatih mineralnih resursa i zabrinutosti zbog rastućeg ruskog i kineskog utjecaja u regiji.

Danska i Grenland odbacili su prijedloge za prodaju teritorije, potvrđujući danski suverenitet nad ostrvom.

# NATO
# GRENLAND
# MARK RUTTE
# SAD
# DONALD TRUMP
# METTE FREDERIKSEN
# DANSKA
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