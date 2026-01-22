Frederiksen: NATO ne može pregovarati u ime Danske i Grenlanda

Danska premijerka ponovila je u četvrtak da suverenitet Grenlanda nije predmet pregovora, naglašavajući da NATO ne može pregovarati u ime Danske ili Grenlanda, javlja Anadolu.

- Koliko ja razumijem, NATO i američki predsjednik (Donald Tramp) razgovarali su o povećanom angažmanu NATO-a na dalekom sjeveru i u arktičkoj regiji - rekla je Mete Frederiksen danskim medijima nakon sastanka s Kirom Starmerom u Chequersu, službenoj seoskoj rezidenciji britanskog premijera u Buckinghamshireu.

- Sretni smo zbog toga. To je nešto što smo tražili od danske strane - rekla je, prema danskoj televiziji DR.

Ali je ponovila da NATO ne može pregovarati u ime Danske i Grenlanda.

NATO "nema mandat da pregovara u ime Danske i Grenlanda o našem odnosu", rekla je Frederiksen.

Sastanak Rutea i Trampa

Njene izjave uslijedile su dan nakon što su se generalni sekretar NATO-a Mark Rute i Tramp sastali na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, u Švicarskoj, uslijed napetosti između saveznika u Evropi i SAD-a zbog Truapovog nastojanja da preuzme Grenland.