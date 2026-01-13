Premijer Grenlanda: Ako moramo birati između SAD i Danske, biramo Dansku

Grenlandski premijer izjavio je da bi njegov narod, ako bi morao birati "ovdje i sada", izabrao Dansku umjesto Sjedinjenih Američkih Država. Izjava Jensa-Frederika Nilsena, dana na zajedničkoj konferenciji za novinare s danskom premijerkom, najsnažnija je poruka tog poluautonomnog danskog teritorija otkako je američki predsjednik Donald Tramp obnovio plan o njegovoj pripajanju, piše BBC.

Tramp tvrdi da SAD treba "posjedovati" Grenland kako bi se obranio od Rusije i Kine. Bijela kuća predložila je kupnju otoka, ali nije isključila ni mogućnost upotrebe sile za njegovu aneksiju. Danska je članica NATO-a, a premijerka Mete Frederiksen upozorila je da bi vojna akcija značila kraj transatlantskog obrambenog saveza.

Strateški položaj i američka prisutnost

Položaj Grenlanda između Sjeverne Amerike i Arktika čini ga idealnim za sisteme ranog upozoravanja u slučaju raketnih napada, kao i za nadzor plovila u regiji, iako je to najrjeđe naseljeno područje na svijetu. Tramp je više puta izjavio da je Grenland ključan za nacionalnu sigurnost SAD-a, tvrdeći bez dokaza da je "posvuda prekriven ruskim i kineskim brodovima".

SAD već ima više od 100 vojnika stalno stacioniranih u bazi Pituffik na sjeverozapadnom dijelu Grenlanda, objektu kojim upravlja od Drugog svjetskog rata. Prema postojećim sporazumima s Danskom, SAD može dovesti onoliko vojnika koliko želi. Međutim, Tramp je prošli tjedan novinarima u Washingtonu rekao da ugovor o najmu nije dovoljan – SAD "mora imati vlasništvo" i "NATO to mora razumjeti".

Grenland ne želi biti u vlasništvu SAD

Na konferenciji za novinare u Kopenhagenu, Frederiksen je osudila "potpuno neprihvatljiv pritisak našeg najbližeg saveznika" te upozorila da "mnoge naznake govore da je najizazovniji dio pred nama". Grenlandski premijer rekao je da se suočavaju s "geopolitičkom krizom", ali da je stav otoka jasan.