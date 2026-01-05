Danska premijerka: Ako Tramp napadne Grenland, NATO je gotov

Danska premijerka Mete Frederiksen uputila je oštro upozorenje da bi eventualni američki napad na Grenland označio kraj NATO-a.

- Prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa o preuzimanju Grenlanda treba shvatiti ozbiljno - poručila je Frederiksen u intervjuu za televizijsku kuću TV2.

- Ali također ću jasno reći da, ako SAD odluči vojno napasti drugu zemlju članicu NATO-a, tada sve staje, uključujući NATO i sigurnost koja je uspostavljena od kraja Drugog svjetskog rata - dodala je, istaknuvši da bi aneksija arktičkog otoka značila da "sve staje".

"Grenland nam je potreban"

Donald Tramp dugo zagovara pridruživanje Grenlanda, otoka bogatog mineralima, Sjedinjenim Državama, nazivajući to strateškom nužnošću, pri čemu ne isključuje ni upotrebu sile ili ekonomske prisile.

- Grenland nam je potreban zbog situacije nacionalne sigurnosti - rekao je Tramp novinarima u Air Force Oneu u nedjelju.

- Bavit ćemo se Grenlandom za otprilike dva mjeseca. Razgovarajmo o Grenlandu za 20 dana - dodao je, ne otkrivajući detalje svojih planova.

Strah u Evropi

Trampove izjave uslijedile su nakon što su SAD pokrenule operaciju u Venezueli i uhapsile njezinog vođu, Nikolsa Madura. Ta dramatična akcija izazvala je zabrinutost u Europi da bi Vašington mogao biti ohrabren da anektira Grenland.

Kao odgovor, čelnici nordijskih zemalja i Ujedinjenog Kraljevstva podržali su Kopenhagen i pravo Grenlanda na samoodređenje.

Zašto Tramp želi Grenland?

Tramp je prvi put otvoreno pokazao interes za preuzimanje Grenlanda 2019. godine, tokom prvog mandata, nazivajući ideju "velikim poslom s nekretninama". Danska je tada odbacila prijedlog kao apsurdan, što je dovelo do diplomatskog skandala i otkazivanja Trampove službene posjete Kopenhagenu.

Iako je tada inicijalno doživljena kao neozbiljna, Trampova opsesija Grenlandom povremeno se vraća u njegovim javnim istupima, posebno u kontekstu nacionalne sigurnosti i globalne konkurencije s Kinom i Rusijom.