Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ORUŽJE

Srbija prvi put inicirala vježbu s NATO-om: Šta BiH može očekivati od vojnih poteza Beograda?

Komšije se ubrzano naoružavaju, dok BiH zaostaje u modernizaciji oružanih snaga

Multinacionalna vježba „Platinasti vuk 25“ u Srbiji 2025.. Screenshot

Piše: Ermin Zatega

13.4.2026

Vježba Vojske Srbije s trupama NATO-a, planirana za maj ove godine, dolazi u jeku nezapamćeno brzog naoružavanja širom svijeta, koje Srbija prati u stopu, ističe vojni stručnjak Berko Zečević za „Dnevni avaz“.

Bez obzira na političke narative Beograda, Srbija i NATO imaju dugogodišnju saradnju, ali je ovo prvi put da Srbija inicira ovakvu vježbu, navodi on, i dodaje da to može biti samo pozitivan signal za Bosnu i Hercegovinu.

Trka u naoružanju

Zečević navodi da su posljednjih godina radikalno izmijenjene vojne strategije, uz povećanje izdvajanja za odbranu svih članica NATO-a na pet posto BDP-a. 

Srbijanski Mig-29 s kineskim hipersoničnim raketama. Dunav Intel

Sjevernoatlantski savez više neće biti pasivni posmatrač koji reaguje na nepovoljne događaje, već će ih aktivno sprečavati, navodi on.

Zečević: Promjena NATO strategije. Avaz

- To je zastrašujuća promjena strategije - kaže Zečević, i dodaje da i Srbija predano radi na modernizaciji svojih oružanih snaga, kupujući naoružanje od Francuske, Kine i Izraela, te da je slične aktivnosti pokrenula i Hrvatska.

I BiH je nabavila nešto malo modernije oružje, ali i dalje smo najslabije naoružana zemlja regije, jer modernizaciju Oružanih snaga BiH sprečavaju unutrašnje političke kočnice, navodi on.

Žečević ističe da kineske rakete koje nose srbijanski avioni imaju potencijal da unište strateške ciljeve u BiH, poput fabrika namjenske industrije, ali da smatra da Srbija ni u kojem slučaju nema takve namjere i planove. Navodi da to teoretski mogu uraditi i dronovi većih performansi, koji su mnogo jeftiniji i dostupniji od spomenutih raketa.

Agresivna retorika

Vojska Srbije je prva u Evropi po jačanju indeksa vatrene moći, i troši više od polovine vojnog budžeta na modernizaciju oružanih snaga, ističe za „Avaz“ vojni analitičar Antonio Prlenda.

Prlenda: Zabrinjavajuća retorika. Screenshot

Smatra da je zabrinjavajuće što ubrzano naoružavanje Srbije ofanzivnim oružjem prati ratoborna i provokativna retorika njenih vlasti, koja diže tenzije u regiji.

Srbija je članica Partnerstva za mir od 2006. godine, te redovno održava saradnju koja uključuje i periodične vježbe sa snagama SAD, ističe Prlenda.

Više političara iz Republike Srpske se nije odazvalo pozivu „Dnevnog avaza“ da komentarišu novo zatopljavanje odnosa Srbije i NATO-a, među kojima je i članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

# SRBIJA
# NATO
# ORUŽJE
# BIH
# BEOGRAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (17)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.