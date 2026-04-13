Srbija prvi put inicirala vježbu s NATO-om: Šta BiH može očekivati od vojnih poteza Beograda?

Vježba Vojske Srbije s trupama NATO-a, planirana za maj ove godine, dolazi u jeku nezapamćeno brzog naoružavanja širom svijeta, koje Srbija prati u stopu, ističe vojni stručnjak Berko Zečević za „Dnevni avaz“. Bez obzira na političke narative Beograda, Srbija i NATO imaju dugogodišnju saradnju, ali je ovo prvi put da Srbija inicira ovakvu vježbu, navodi on, i dodaje da to može biti samo pozitivan signal za Bosnu i Hercegovinu. Trka u naoružanju Zečević navodi da su posljednjih godina radikalno izmijenjene vojne strategije, uz povećanje izdvajanja za odbranu svih članica NATO-a na pet posto BDP-a.

Srbijanski Mig-29 s kineskim hipersoničnim raketama . Dunav Intel Srbijanski Mig-29 s kineskim hipersoničnim raketama . Dunav Intel

Sjevernoatlantski savez više neće biti pasivni posmatrač koji reaguje na nepovoljne događaje, već će ih aktivno sprečavati, navodi on.

Zečević: Promjena NATO strategije . Avaz Zečević: Promjena NATO strategije . Avaz

- To je zastrašujuća promjena strategije - kaže Zečević, i dodaje da i Srbija predano radi na modernizaciji svojih oružanih snaga, kupujući naoružanje od Francuske, Kine i Izraela, te da je slične aktivnosti pokrenula i Hrvatska. I BiH je nabavila nešto malo modernije oružje, ali i dalje smo najslabije naoružana zemlja regije, jer modernizaciju Oružanih snaga BiH sprečavaju unutrašnje političke kočnice, navodi on. Žečević ističe da kineske rakete koje nose srbijanski avioni imaju potencijal da unište strateške ciljeve u BiH, poput fabrika namjenske industrije, ali da smatra da Srbija ni u kojem slučaju nema takve namjere i planove. Navodi da to teoretski mogu uraditi i dronovi većih performansi, koji su mnogo jeftiniji i dostupniji od spomenutih raketa. Agresivna retorika Vojska Srbije je prva u Evropi po jačanju indeksa vatrene moći, i troši više od polovine vojnog budžeta na modernizaciju oružanih snaga, ističe za „Avaz“ vojni analitičar Antonio Prlenda.

Prlenda: Zabrinjavajuća retorika . Screenshot Prlenda: Zabrinjavajuća retorika . Screenshot