Vučić upozorio na posljedice mogućih NATO udara na Rusiju, najavio alternativne izvore gasa

- Ako bude preventivnih udara na Rusiju, ne bih bio iznenađen neuporedivo žešćim odgovorom nego bilo čime što smo dosad vidjeli u Ukrajini - rekao je Vučić u Predsjedništvu Srbije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da bi eventualni "preventivni udari" NATO-a na Rusiju doveli do, kako je naveo, "još snažnije reakcije Moskve", uključujući i moguću upotrebu taktičkog nuklearnog oružja.

Dodao je da prema njegovim informacijama pojedine članice NATO-a razmatraju takav scenario, dok – kako tvrdi – Rusija bilježi "značajne uspjehe" na ukrajinskom ratištu, što, prema njegovom mišljenju, povećava nervozu zapadnih zvaničnika.

Povišene tenzije

Kao primjer ruskih napredovanja naveo je Pokrovsk (Krasnoarmejsk), Krasni Liman, Kupjansk, Volčansk te pomjeranja u pravcu Siverska, Konstantinivke i Huljapolja u Zaporoškoj oblasti.

- Kada vidite kako to ide, jasno je da raste nervoza i da je pitanje šta sve može da se dogodi - rekao je Vučić, ističući da u trenucima povišenih tenzija "malo ko želi da razmišlja o miru i kompromisu".

Vučić je ponovio da se Srbija ne želi miješati u rusko-ukrajinski rat, koji je nazvao "bratoubilačkim sukobom".

- Srbija bi već od ponedjeljka mogla početi pregovore s drugim dobavljačima gasa -

Govoreći o energetici, predsjednik Srbije poručio je da će država već od ponedjeljka pokrenuti pregovore o nabavci gasa od drugih dobavljača ukoliko do petka ne bude postignut dogovor s Rusijom.

- Ako do petka ne dobijemo ugovor, u ponedjeljak počinjemo pregovore i nabavićemo gas na nekoj drugoj strani - rekao je on.

Posljedice sankcija

Nakon sastanka s timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbjednost zemlje u Beogradu, Vučić je obavijestio javnost da SAD nije produžio licencu Naftnoj industriji, što podrazumijeva gašenje rafinerije u Pančevu prema dinamici koju odredi uprava.