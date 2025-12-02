Vučić: Nismo dobili pozitivan odgovor od OFAK-a, država dala dozvolu za prestanak rada rafinerije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbjednost zemlje.

- Nemamo dobrih vijesti što se tiče NIS-a. Mi smo očekivali da ćemo da dobijemo licencu za nastavak snabdjevanja nafte od strane OFAK-a, mi nismo dobili pozitivnu odluku - kazao je Vučić.

- Ne samo da sam razočaran, već sam iznenađen, pošto ne vidim šta su time dobili. Trudim se da stvari racionalizujem u životu, bez emocija, iako kada vodite zemlju ne možete to da radite bez emocija, trudio sam se da iz njihovih cipela vidim šta to rade, ali nisam shvatio - rekao je predsjednik Srbije.

Dodao je da je nedvosmisleno da Rusi ne žele da prodaju NIS i da nije novac u pitanju već politika.

- To je njihovo pravo, oni su vlasnici. Druga je stvar što mi imamo mnogo muka sa tim. Kao što ni Amerikance ne interesuje ništa drugo osim njihovih interesa. Za sada strada samo Srbija, kako će dalje da bude, vidjet ćemo. Mi nemamo nagovještaja da će Amerikanci dati licencu za rad Rafinerije - rekao je on.

Svi pod sankcijama

Vučić je rekao da JANAF nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namjenjena rafineriji u Pančevu, već njihovim rezervama.

- Oni nisu povjerovali da je to za skladištenje, a ne za NIS. Oni su to odbili, zato što time hoće da kažu da nije samo NIS pod sankcijama već je cijela Srbija pod sankcijama, dok Amerikanci ne kažu drugačije. Njima je uvijek neko drugi morao da kaže šta da rade. Nevezano za to, kao dobri domaćini, danas je 54 dan od kako su sankcije uvedene, nije bilo nikakvih problema u snabdjevanju, i to govori koliko je država ozbiljna i koliko je naporno radila - rekao je Vučić.

On kaže da će ministrica Đedović Handanović obavijestiti NIS da nema naznaka da će Amerikanci imati licencu, što će rezultirati prestankom rada rafinerije.

- Oni gube dnevno 370.000 eura dok radi ovako, i njihova je stvar kada žele da ugase rafineriju. Mi smo dozvolu za gašenje dali - istaknuo je.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut, prvi potpredsjednik vlade i ministar finansija Siniša Mali, ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, ministar odbrane Bratislav Gašić i drugi ministri, zatim predstavnici energetskog sektora, guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, načelnik Generalštaba Vojske Srbije i drugi predstavnici državnih institucija i preduzeća.

Istakao je da imaju dovoljno goriva, ali će ljudi morati da idu na neke druge pumpe.

- Rizikovali smo i do sada, rizikovat ćemo i do ponedeljka, ali ljudi u našem finansijskom sektoru više neće da rizikuju. Naručili smo još 29.000 tona dizela, plus 20.000 tona dizela, 5.000 tona kerozina, 38.000 tona benzina. U našim rezervama imamo 24.400 tona dizela u Pančevu, 20.000 tona u Kovinu, 9.500 tona u Požegi. Ukupno 53.900 tona. U obaveznim rezervama imamo 150.000 tona. Ukupno imamo više od 200.000 tona dizela. Nema problema sa time do kraja januara, koliko god da potrošimo - naglasio je Vučić.

Neizvjesna situacija

Situacija oko Naftne industrije Srbije i dalje je neizvjesna jer se još čeka odluka State departmenta i OFAK-a. Rafinerija će sutra i zvanično prestati sa radom ako SAD ne izdaju licencu za nastavak rada NIS-a.

Pedeset peti dan je otkako su na snazi američke sankcije NIS-u, koja je većinski u ruskom vlasništvu.

Srbija čeka odgovor američkog State departmenta i Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) o produžetku licence za NIS, dok Rafinerija u Pančevu još danas ostaje u fazi tople cirkulacije, a država povećava uvoz derivata.

Aleksandar Vučić izjavio je da će Rafinerija u utorak i zvanično prestati da radi.

Istakao je da će, ako ne stigne licenca od SAD, morati na različite načine da se snalaze za obezbjeđivanje nafte i naftnih derivata u narednom periodu.