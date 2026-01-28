Tramp: Još jedna vojna flota na putu prema Iranu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da je još jedna američka vojna flota na putu prema Iranu.

- Usput, još jedna prekrasna armada prekrasno plovi prema Iranu upravo sada. Dakle, vidjet ćemo, rekao je Trump u utorak.

Nije jasno misli li Tramp na nosač zrakoplova "USS Abraham Lincoln" i prateće ratne brodove koji su već stigli na Bliski istok u ponedjeljak ili na druge američke vojne snage.