Tramp: Još jedna vojna flota na putu prema Iranu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da je još jedna američka vojna flota na putu prema Iranu.
- Usput, još jedna prekrasna armada prekrasno plovi prema Iranu upravo sada. Dakle, vidjet ćemo, rekao je Trump u utorak.
Nije jasno misli li Tramp na nosač zrakoplova "USS Abraham Lincoln" i prateće ratne brodove koji su već stigli na Bliski istok u ponedjeljak ili na druge američke vojne snage.
U međuvremenu, regionalno zapovjedništvo američke vojske najavilo je višednevnu vježbu zračnih snaga na Bliskom istoku.
Tramp je nedavno odbio isključiti vojnu intervenciju SAD-a u Iranu nakon nasilnog gušenja prosvjeda koji su, prema riječima skupina za ljudska prava i svjedoka, rezultirali hiljadama mrtvih.
Ranije je Tramp rekao da je Iran zainteresiran za diplomatsko rješenje napetosti sa SAD-om. Situacija s Iranom je "promjenjiva" jer je SAD poslao veliku flotu u regiju, rekao je Tramp u intervjuu.