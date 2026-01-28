Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DRAMA NA BLISKOM ISTOKU

Tramp: Još jedna vojna flota na putu prema Iranu

U međuvremenu, regionalno zapovjedništvo američke vojske najavilo je višednevnu vježbu zračnih snaga na Bliskom istoku

USS Abraham Lincoln. Platforma X

M. P.

28.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da je još jedna američka vojna flota na putu prema Iranu.

- Usput, još jedna prekrasna armada prekrasno plovi prema Iranu upravo sada. Dakle, vidjet ćemo, rekao je Trump u utorak.

Nije jasno misli li Tramp na nosač zrakoplova "USS Abraham Lincoln" i prateće ratne brodove koji su već stigli na Bliski istok u ponedjeljak ili na druge američke vojne snage.

U međuvremenu, regionalno zapovjedništvo američke vojske najavilo je višednevnu vježbu zračnih snaga na Bliskom istoku.

Tramp je nedavno odbio isključiti vojnu intervenciju SAD-a u Iranu nakon nasilnog gušenja prosvjeda koji su, prema riječima skupina za ljudska prava i svjedoka, rezultirali hiljadama mrtvih.

Ranije je Tramp rekao da je Iran zainteresiran za diplomatsko rješenje napetosti sa SAD-om. Situacija s Iranom je "promjenjiva" jer je SAD poslao veliku flotu u regiju, rekao je Tramp u intervjuu.

# IRAN
# DONALD TRUMP
# SAD
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.