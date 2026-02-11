Zelenski demantovao navode o izborima i referendumu: "Prvi put čujem za to"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu je ponovo potvrdio potrebu svoje zemlje za "odgovarajućim" sigurnosnim garancijama za održavanje predsjedničkih izbora i referenduma, javlja Anadolu.

U obraćanju novinarima koje su objavili ukrajinski mediji, uključujući državnu novinsku agenciju Ukrinform, Zelenski je komentarisao članak "Financial Timesa" u kojem se navodi da namjerava 24. februara objaviti planove za predsjedničke izbore i referendum o mogućem mirovnom sporazumu s Rusijom.

- Prvi put čujem za to. Prvi put sam to čuo, vjerovatno, od 'Financial Timesa'. Sada to čujem drugi put od vas - rekao je Zelenski, u vezi s izvještajem koji je citirao "ukrajinske i evropske zvaničnike uključene u planiranje".

- Drugo, mnogo puta sam rekao o izborima, idemo u izbore kada budu postojale sve odgovarajuće sigurnosne garancije - rekao je Zelenski.

Pritisak na Kijev

Prema izvještaju objavljenom ranije u srijedu, planiranje dolazi u trenutku kada administracija američkog predsjednika Donalda Trampa vrši pritisak na Ukrajinu da održi oba glasanja do 15. maja ili rizikuje gubitak sigurnosnih garancija koje je Vašington predložio za zemlju.

U komentarima na izvještaj "Financial Timesa", Zelenski je rekao da su pitanje izbora u Ukrajini pokrenuli određeni partneri, ne navodeći konkretnu zemlju, ali da njegova zemlja sama nikada nije pokrenula ovo pitanje.

Sigurnosno pitanje

Naveo je i da je Ukrajina spremna za izbore, te je izrazio potrebu za prekidom vatre kako bi se glasanje sprovelo, napominjući da je to "sigurnosno pitanje“.

Zelenski je rekao da je i američka strana pokrenula temu izbora, ali nije dala konkretne detalje, napominjući da SAD ne koristi sigurnosne garancije kao alat u vezi s tim pitanjem.

Komentarišući da li su ukrajinska i američka delegacija tokom nedavnih razgovora razgovarale o 15. maju kao datumu za održavanje izbora ili referenduma, Zelenski je rekao da delegacija Kijeva zna njegov stav i prenijela ga je američkoj strani.

- Spremni smo da radimo sa bilo kojim rasporedom koji američke kolege predlože. Ali ako pokrenemo pitanje referenduma, već sam rekao, mora postojati razumijevanje prekida vatre za ovo. Referendum je u smislu strukture kao izbori. To jest, potrebna je sigurnost - dodao je.

Dvije runde trilateralnih pregovora u kojima su učestvovale Rusija, Ukrajina i SAD održane su u glavnom gradu UAE-a, Abu Dhabiju, 23. i 24. januara i 4. i 5. februara.