Mladić ubijen ispred džamije u Velikoj Britaniji

Britanska policija pokrenula je istragu o ubistvu nakon što je osamnaestogodišnji mladić smrtno izboden ispred džamije u centralnoj Engleskoj, tokom obilježavanja muslimanskog svetog mjeseca ramazana, javlja Anadolu.

Policijski službenici intervenisali su u petak navečer po dojavi o narušavanju javnog reda i mira ispred vjerskog objekta u ulici Oldbury Road u Smethwicku, nadomak Birminghama. Mladić (18) pronađen je u kritičnom stanju i preminuo je na mjestu događaja.

U incidentu su povrijeđena još dvojica mladića, starosti 19 i 22 godine, koji su prevezeni u bolnicu. Prema dostupnim informacijama, njihove povrede nisu opasne po život.

Istražitelji su naveli da se, iako se smrtonosni napad dogodio tokom ramazana, slučaj za sada ne tretira kao krivično djelo počinjeno iz vjerske ili rasne mržnje.

- Radimo na utvrđivanju svih okolnosti događaja i identifikaciji osoba koje su u njemu učestvovale. Pregledamo snimke videonadzora i provodimo dodatne istražne radnje na terenu - naveo je glasnogovornik West Midlands Police.

Policija je dodala da je istraga u toku, dok službenici nastoje rasvijetliti kako je došlo do nasilja i ko snosi odgovornost.