Iran i SAD u četvrtak nastavljaju pregovore

Iran i SAD održat će treću rundu pregovora u četvrtak u Ženevi, izjavio je danas omanski ministar vanjskih poslova, dok rastu strahovanja od mogućeg vojnog sukoba između dugogodišnjih rivala.

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je da bi se "mogle dogoditi jako loše stvari" ukoliko se ne postigne sporazum koji bi riješio dugogodišnje nesuglasice oko iranskog nuklearnog programa.

- Zadovoljstvo mi je potvrditi da bi se američko-iranski pregovori trebali održati u Ženevi ovaj četvrtak, s pozitivnom inicijativom da se napravi korak dalje prema postizanju sporazuma", rekao je omanski ministar vanjskih poslova, koji posreduje u neizravnim razgovorima između Vašingtona i Teherana.

Iranski predsjednik Masud Mezeškian izrazio je danas oprezni optimizam u objavi na X-u, navodeći da su nedavni pregovori "proizveli ohrabrujuće signale", te istaknuo spremnost Teherana na "bilo koji potencijalni scenarij".

Dosadašnji neizravni pregovori nisu doveli do sporazuma, prvenstveno zbog napetosti oko američkog zahtjeva da se Iran odrekne obogaćenja uranija na svom tlu, što Vašington vidi kao put ka nuklearnom oružju. Iran je negirao da razvija takvo oružje.

SAD se u junu prošle godine pridružio Izraelu u udarima na iranska nuklearna postrojenja, čime je ograničeno iransko obogaćenje uranijem, dok je Tramp izjavio da su ključna nuklearna postrojenja "razorena".

Međutim, vjeruje se da Iran i dalje posjeduje zalihe ranije obogaćenog uranija, koje Vašington želi ukloniti.