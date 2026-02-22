Duboke podjele u pregovorima: Sankcije glavna prepreka

Iran i Sjedinjene Američke Države i dalje su daleko od dogovora kada je riječ o ublažavanju sankcija u sklopu pregovora o iranskom nuklearnom programu, potvrdio je visoki iranski zvaničnik za Reuters. U međuvremenu, raste zabrinutost zbog mogućnosti direktnog vojnog sukoba, dok je novi krug razgovora planiran za početak marta.

Iako su pregovori ponovo pokrenuti s ciljem rješavanja dugogodišnjeg spora, ključne razlike i dalje ostaju. Najveći problem predstavlja način i dinamika ukidanja sankcija koje snažno pogađaju iransku ekonomiju.

Prema riječima neimenovanog zvaničnika, posljednji sastanci pokazali su da se stavovi Vašingtona (Washingtona) i Teherana o obimu i modelu ublažavanja sankcija znatno razlikuju. Naglasio je da obje strane moraju usaglasiti realan vremenski okvir za njihovo postepeno ukidanje, zasnovan na uzajamnim interesima.

Pojačano američko vojno prisustvo

Napetosti dodatno podiže pojačano američko vojno prisustvo na Bliskom istoku. Iran je poručio da bi u slučaju napada meta bile američke baze u regionu. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump razmatra mogućnost ograničenih vojnih akcija, dok iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araqchi) priprema nacrt kontraprijedloga koji bi uskoro trebao biti predstavljen.

Ipak, postoji određeni prostor za kompromis. Teheran je odbacio zahtjev o potpunom prekidu obogaćivanja uranija, ali signalizira spremnost na određene ustupke, uključujući izvoz dijela zaliha ili njihovo razrjeđivanje.

Više od 440 kilograma

Prema procjenama Ujedinjenih nacija, Iran raspolaže s više od 440 kilograma uranija obogaćenog do 60 posto, što je blizu nivoa potrebnog za izradu nuklearnog oružja. Kao alternativu, Iran predlaže formiranje regionalnog konzorcija za obogaćivanje, uz priznanje prava na civilni nuklearni program.

Uz političku dimenziju, Teheran u pregovorima vidi i ekonomsku priliku. U sklopu mogućeg sporazuma, Sjedinjenim Državama su ponuđene investicije u iranski energetski sektor. Kako je naveo izvor, američke kompanije mogle bi učestvovati kao izvođači radova na naftnim i plinskim poljima, ali bez preuzimanja kontrole nad iranskim prirodnim resursima.