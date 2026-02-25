Iz Kremlja su poručili da ciljevi koje je Rusija postavila u Ukrajini još nisu ostvareni. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je, prema ocjeni Moskve, podrška Zapada Kijevu dovela do širenja sukoba izvan bilateralnih okvira.

- Zapadna intervencija u znak podrške Ukrajini pretvorila sukob u širu konfrontaciju između Rusije i zapadnih zemalja - rekao je Peskov.

On je naglasio da Rusija, kako tvrdi, ostaje spremna da ciljeve ostvari diplomatskim putem, ali je dodao da će, ukoliko Ukrajina i evropske države nastave odbacivati takav pristup, specijalna vojna operacija biti nastavljena, prenosi Defence24.

Prema navodima ruske strane, uslovi za obustavu vojnih aktivnosti podrazumijevaju povlačenje ukrajinskih snaga iz cijelog Donbasa, prihvatanje neutralnog statusa Ukrajine te ukidanje zapadnih sankcija uvedenih Moskvi. Ispunjavanje tih zahtjeva, kako se navodi, omogućilo bi Rusiji kontrolu nad velikim dijelom teritorije Ukrajine.

Rusija do sada nije saopćila tačan datum naredne runde pregovora s Ukrajinom. Tokom januara i februara održana su tri sastanka u formatu Ukrajina–SAD–Rusija, a ukrajinska strana je navela da bi novi krug razgovora okvirno mogao biti održan oko 27. februara.

Moskva, uprkos višegodišnjim vojnim operacijama, nije ostvarila postavljene ciljeve, a snažan otpor ukrajinske vojske traje već četiri godine. Pored borbenih djelovanja, Rusija se suočava i s opsežnim zapadnim sankcijama, zbog čega traži načine da ih zaobiđe.

Jedan od tih mehanizama je takozvana "flota u sjenci", putem koje se ruska nafta transportuje uprkos restrikcijama. Zapadne zemlje su, kako se navodi, upoznate s tim aktivnostima i nastoje odgovoriti dodatnim mjerama.