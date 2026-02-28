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Eksplozija iznad Dubaija: Evakuisana Burž Kalifa

Podsjećamo da su Izrael i Amerika jutros napale Iran

Evakuisana Burž Kalifa. Platforma X

A. O.

28.2.2026

U Dubaiju, iznad Dubai Marine, PVO sistem je oborio iranski projektil.

U toku je evakuacija ljudi iz Burž Kalife, najviše zgrade na svijetu.

Pogledajte snimak:

Podsjećamo da su Izrael i Amerika jutros napale Iran. 

Iran je nešto kasnije uzvratio Izraelu i ispalio projektile ka njihovom teritoriju.

# EKSPLOZIJA
# BURJ KHALIFA
# DUBAI
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