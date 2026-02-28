Eksplozija iznad Dubaija: Evakuisana Burž Kalifa

U Dubaiju, iznad Dubai Marine, PVO sistem je oborio iranski projektil.
U toku je evakuacija ljudi iz Burž Kalife, najviše zgrade na svijetu.
Pogledajte snimak:
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Podsjećamo da su Izrael i Amerika jutros napale Iran
Evakuisana Burž Kalifa. Platforma X
U Dubaiju, iznad Dubai Marine, PVO sistem je oborio iranski projektil.
U toku je evakuacija ljudi iz Burž Kalife, najviše zgrade na svijetu.
Pogledajte snimak:
Podsjećamo da su Izrael i Amerika jutros napale Iran.
Iran je nešto kasnije uzvratio Izraelu i ispalio projektile ka njihovom teritoriju.
RAZMIJENILI OŠTRE RIJEČI
POTVRĐENO ZA "AVAZ"