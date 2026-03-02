S napadom na Iran, Donald Tramp stvara historiju

Samo naprijed, vi dugotrpljivi kritičari Donalda Trumpa, pa navedite licemjerje koje vas najviše razbješnjava. Da, gospodin Trump je nekada upozoravao da će Barack Obama napasti Iran zbog “nesposobnosti da pravilno pregovara”. Da, još prošlog maja ismijavao je “intervencioniste” jer “intervenišu u složenim društvima koja ni sami ne razumiju”. I, naravno, tu je sva ona nedavna priča o “predsjedniku mira”.

"To jeste isti Trump"

Dok to istresate iz sebe, možete se osvrnuti i na to kako se zapetljao pokušavajući objasniti mnoštvo razloga za ratovanje s Izraelom protiv Irana. Kako može strahovati od nuklearnog programa koji je, kako tvrdi, “zbrisao” prije nekoliko mjeseci? Kako može upozoravati da bi Iran uskoro mogao ispaliti interkontinentalne balističke rakete na Ameriku, kada je Obavještajna agencija Ministarstva odbrane procijenila da bi takvo oružje bilo udaljeno najmanje deset godina — pod uslovom da Iran uopće odluči da ga gradi? I zar je to isti Donald Trump koji je nekada ismijavao neokonzervativne snove o promjeni režima i izgradnji demokratije — a sada Washington Postu govori: “Sve što želim je sloboda za narod”?

To jeste isti Trump, zato se pripremite. Dok možete očekivati retoričke akrobacije od manjih “America First” figura, poput jadnog J. D. Vancea, nemojte očekivati da će Trump pokušati pomiriti sadašnju praksu s ranijim stavovima. On je oduvijek bio krajnje oportunističan čovjek. Nije postao kripto-milijarder držeći se svog javnog prezira prema kriptovalutama kao prevarama “izgrađenim na ničemu”, kao što nije ostvario svoj zapanjujući politički povratak — nakon pokušaja da spriječi prijenos vlasti 2021. godine — slijedeći bilo kakav priručnik ili, zapravo, pridržavajući se bilo kakvog principa. Osim jednog: pobjede, onako kako je on definiše.

Razmotrite, kritičaru, da bi ovaj rat protiv Irana mogao uspjeti. Možda će Trump zauvijek ukloniti njegovu nuklearnu prijetnju, eliminirati najopasnijeg američkog neprijatelja, pa čak i konačno osloboditi Irance. Šta ćete tada reći? Vjerovatno da vam ne smeta ono što je učinio, nego način na koji je to učinio. To je obično posljednje utočište onih koji se drže procedura i kolebaju — poznatijih kao demokrate. Ne brinite: vjerovatno će rat propasti. Ali to samo pojačava pitanje zašto bi Trump rizikovao slanje američkih snaga ponovo u borbu na Bliski istok.

Prvo, Trump djeluje, kao i u Venecueli, ne zato što je protivnik snažan — naoružan balističkim raketama i obogaćenim uranom — nego zato što je slab. (Kubo, obrati pažnju.) Nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023., izraelska kampanja protiv iranskih saveznika znatno je oslabila njihovu sposobnost da izazivaju haos u regionu. Izraelski i američki udari prošle godine dodatno su oslabili iransku odbranu. U tom kontekstu, Trump je vidio priliku za brzi nokaut.

Predsjednik djeluje i zato što je naučio nešto iz svog prvog mandata. Tada je oklijevao. Tvrdeći da može postići dogovor “za jedan dan”, slao je izaslanika za izaslanikom da pregovaraju — bez uspjeha. Naredio je uzvratni napad, pa ga u posljednjem trenutku otkazao zbog straha od iranskih žrtava. Njegovi najbliži savjetnici bili su podijeljeni. Četverogodišnja pauza dala mu je vremena da razmišlja, planira i okupi lojalne sljedbenike. Ovaj put, bilo na bolje ili, vjerovatnije, na gore, uvjeren je u vlastiti sud, a saradnici mu ne proturječe. Umjesto da nastavi pregovore, izgleda da je zaključio da ne može postići bolji sporazum od onog koji je Obama postigao — a koji je Trump u prvom mandatu nepromišljeno napustio.

Trump djeluje i zbog stvari koje se nisu promijenile. Njegov pogled na svijet oblikovan je sedamdesetih godina — vremenom naftnih šokova, inflacije i poniženja kada su iranski revolucionari zauzeli američku ambasadu u Teheranu i uzeli 52 Amerikanca za taoce. Trump je spomenuo taj događaj najavljujući zračni rat 28. februara. U intervjuu 1980. godine nazvao je talačku krizu “užasom” i rekao da je Amerika trebala napasti Iran i postati “bogata naftom”. Godinama kasnije govorio je da je Amerika trebala zadržati iračku i sirijsku naftu nakon intervencija u tim zemljama; sada je osigurao dio venezuelanske nafte. Nasuprot tome, njegova šutnja o iranskoj nafti, uprkos brojnim drugim obrazloženjima za rat, upadljiva je. Gotovo bi se moglo posumnjati da ga je neko uvjerio da o tome šuti. Bio bi to prekid starog obrasca kada ne bi potajno priželjkivao pad cijena nafte i jačanje američkog utjecaja nad globalnom opskrbom.

Narandžasto i sijedo

Na kraju, Trump je star čovjek u žurbi. Javno brine ne samo o tome kako bi demokratski talas na narednim izborima mogao ograničiti njegovu administraciju, nego i o tome hoće li stići u raj. Preoblikuje Bijelu kuću, planira veliki slavoluk u Washingtonu i preimenuje institucije po sebi. Kao što je proizvoljno uvodio carine i protivnicima i saveznicima, izvlačeći kratkoročne koristi bez obzira na dugoročnu štetu po američke saveze i globalni ugled, tako sada prkosi međunarodnom pravu i normama kako bi ostavio trag, demonstrirajući američku moć u interesu kako ga on vidi. Oživljava ideju Amerike kao globalnog policajca, istovremeno sebe postavljajući za jedinog sudiju i izvršitelja.

Može se poštovati Trumpova smjelost u identificiranju okoštalih problema — bilo da je riječ o neučinkovitosti vlade, pretjeranoj regulaciji ili iranskom režimu — uz žaljenje zbog nedostatka strategije i dosljednosti. Nakon napada na Iran, predsjednik je javno razmišljao o tome kakav bi mu krajnji cilj mogao biti. Možda bi “preuzeo cijelu stvar”, rekao je za Axios, ili bi jednostavno prestao boriti se i ponovo napao ako bude potrebno. On je nesumnjivo jedan od najposljedičnijih predsjednika, ali izvan svoje sljedeće slavne pobjede u sutrašnjoj borbi, čudno ga malo zanima kakve bi konačne posljedice mogle biti. Trump je sebe učinio svjetskohistorijskom figurom — ali bez osjećaja za tragične pouke historije.