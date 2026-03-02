Kac: Vođa Hezbolaha Kasem sada je meta za eliminaciju

Izraelski ministar odbrane Israel Kac izjavio je da je vođa Hezbolaha Naim Kasem sada "meta za eliminaciju", nakon što je ta grupa povezana s Iranom otvorila vatru na Izrael u znak odmazde za ubistvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija (Khamenei).

Izraelski vojni zapovjednik Ejal Zamir rekao je da bi borba protiv libanske grupe Hezbollah, koja je započela u ponedjeljak ujutru, mogla trajati "mnogo" više dana.

- Pokrenuli smo ofanzivnu kampanju protiv Hezbolaha - rekao je Zamir u video snimku koji je vojska objavila u ponedjeljak, nekoliko sati nakon što je raketna vatra za koju je Hezbollah preuzeo odgovornost izazvala val izraelskih napada na Liban.

- Moramo biti spremni na nekoliko dana borbi, brojnih borbi – izjavio je izraleski ministar, prenosi AFP.