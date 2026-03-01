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NAKON SMRTI AJATOLAHA

Ministar odbrane Izraela: Tiranin Hamnei je eliminisan u uvodnom napadu

Ko god je radio na uništenju Izraela, uništen je, kazao je Kac

Izrael Kac. AP

A. O.

1.3.2026

Ministar odbrane Izraela, Izrael Kac (Israel Katz), oglasio se nakon potvrde smrti iranskog ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei) i izjavio da je "pravda zadovoljena".

Kac je naveo da je ajatolah ubijen u prvim napadima.

- Tiranin Hamnei je eliminisan u uvodnom napadu Operacije "Lavlja rika", zajedno s drugim visokim ličnostima u uporištu iranskog terorističkog režima - rekao je Kac.

Dodao je i da će svako ko se ponaša slično prema Izraelu završiti na isti način kao i iranski ajatolah.

- Ko god je radio na uništenju Izraela, uništen je. Pravda je zadovoljena, a osovina zla je pretrpjela težak udarac - poručio je Kac.

Nešto ranije oglasio se i premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu), šaljući poruku narodu Irana:

- Ne propustite priliku. Ovo je prilika koja se pruža jednom u generaciji. Uskoro će doći taj trenutak. Trenutak kada morate masovno izaći na ulice i dovršiti posao rušenja režima užasa koji vam zagorčava živote - kazao je na hebrejskom, a potom dodao na engleskom: "Pomoć je stigla".

# IZRAEL
# ALI KHAMENEI
# IRAN
# ISRAEL KATZ
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