Ministar odbrane Izraela: Tiranin Hamnei je eliminisan u uvodnom napadu

Ministar odbrane Izraela, Izrael Kac (Israel Katz), oglasio se nakon potvrde smrti iranskog ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei) i izjavio da je "pravda zadovoljena".

Kac je naveo da je ajatolah ubijen u prvim napadima.

- Tiranin Hamnei je eliminisan u uvodnom napadu Operacije "Lavlja rika", zajedno s drugim visokim ličnostima u uporištu iranskog terorističkog režima - rekao je Kac.

Dodao je i da će svako ko se ponaša slično prema Izraelu završiti na isti način kao i iranski ajatolah.

- Ko god je radio na uništenju Izraela, uništen je. Pravda je zadovoljena, a osovina zla je pretrpjela težak udarac - poručio je Kac.