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"RADI SJAJAN POSAO"

Tramp pohvalio predsjednicu Venecuele: Nafta ponovno teče

Nafta počinje teći, a profesionalnost i predanost između naših dviju zemalja zaista je lijepo vidjeti, poručio je

Tramp i Rodrigez. AP

M. Až.

4.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u srijedu da vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delsi Rodrigez “radi sjajan posao”, ističući da je nafta iz te zemlje ponovo počela teći. Svoju poruku objavio je na društvenoj mreži Truth Social.

- Delsi Rodrigez, predsjednica Venecuele, radi sjajan posao i jako dobro sarađuje s američkim predstavnicima. Nafta počinje teći, a profesionalnost i predanost između naših dviju zemalja zaista je lijepo vidjeti! - napisao je Tramp.

Njegova objava uslijedila je nakon što se američki ministar unutrašnjih poslova Dag Burgam u srijedu sastao s Rodrigez u Venecueli, gdje su razgovarali o saradnji dvije zemlje.

# VENECUELA
# SAD
# DONALD TRUMP
# DELCY RODRIGUEZ
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