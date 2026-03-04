Tramp pohvalio predsjednicu Venecuele: Nafta ponovno teče

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u srijedu da vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delsi Rodrigez “radi sjajan posao”, ističući da je nafta iz te zemlje ponovo počela teći. Svoju poruku objavio je na društvenoj mreži Truth Social.

- Delsi Rodrigez, predsjednica Venecuele, radi sjajan posao i jako dobro sarađuje s američkim predstavnicima. Nafta počinje teći, a profesionalnost i predanost između naših dviju zemalja zaista je lijepo vidjeti! - napisao je Tramp.

Njegova objava uslijedila je nakon što se američki ministar unutrašnjih poslova Dag Burgam u srijedu sastao s Rodrigez u Venecueli, gdje su razgovarali o saradnji dvije zemlje.