Privremena predsjednica Venecuele Rodrigez uskoro u posjeti SAD

Privremena predsjednica Venezuele uskoro će posjetiti Sjedinjene Države, saopćio je visoki američki zvaničnik, dodatno signalizirajući spremnost predsjednika Donalda Trumpa da prihvati novog čelnika zemlje bogate naftom.

Delcy Rodriguez bila bi prvi aktuelni predsjednik Venezuele koji će posjetiti Sjedinjene Države u više od četvrt stoljeća - osim predsjednika koji sudjeluju na sastancima Ujedinjenih nacija u New Yorku.

Ona je izjavila da svakom dijalogu sa Sjedinjenim Državama pristupa "bez straha".

- U procesu smo dijaloga, saradnje sa Sjedinjenim Državama, bez ikakvog straha, kako bismo se suočili s našim razlikama i poteškoćama i kako bismo ih riješili diplomatskim putem - izjavila je Rodriguez.

Poziv odražava revolucionarnu promjenu u odnosima između Washingtona i Caracasa otkako su američki operativci Delta Forcea upali u Caracas, zarobili predsjednika Nicolasa Madura i odveli ga u američki zatvor kako bi se suočio s optužbama za trgovinu narkoticima.