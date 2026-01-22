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SUSRET S TRAMPOM

Privremena predsjednica Venecuele Rodrigez uskoro u posjeti SAD

U procesu smo dijaloga, saradnje sa Sjedinjenim Državama, bez ikakvog straha, rekla je Rodrigez

Delsi Rodrigez. AP

FENA

22.1.2026

Privremena predsjednica Venezuele uskoro će posjetiti Sjedinjene Države, saopćio je visoki američki zvaničnik, dodatno signalizirajući spremnost predsjednika Donalda Trumpa da prihvati novog čelnika zemlje bogate naftom.

Delcy Rodriguez bila bi prvi aktuelni predsjednik Venezuele koji će posjetiti Sjedinjene Države u više od četvrt stoljeća - osim predsjednika koji sudjeluju na sastancima Ujedinjenih nacija u New Yorku.

Ona je izjavila da svakom dijalogu sa Sjedinjenim Državama pristupa "bez straha".

- U procesu smo dijaloga, saradnje sa Sjedinjenim Državama, bez ikakvog straha, kako bismo se suočili s našim razlikama i poteškoćama i kako bismo ih riješili diplomatskim putem - izjavila je Rodriguez.

Poziv odražava revolucionarnu promjenu u odnosima između Washingtona i Caracasa otkako su američki operativci Delta Forcea upali u Caracas, zarobili predsjednika Nicolasa Madura i odveli ga u američki zatvor kako bi se suočio s optužbama za trgovinu narkoticima.

Rodriguez je bila bivša potpredsjednica i dugogodišnja zvaničnica u autoritarnoj i antiameričkoj vladi Venecuele, prije nego što je promijenila smjer i postala privremena predsjednica. Još je predmet američkih sankcija, uključujući zamrzavanje imovine.

Rodriguez je u srijedu započela reorganizaciju vodstva vojnih snaga zemlje, imenujući 12 visokih oficira u regionalne komande. Dok flotila američkih ratnih brodova ostaje uz venecuelansku obalu, omogućila je Sjedinjenim Državama da posreduju u prodaji venecuelanske nafte, olakšala je strana ulaganja i oslobodila desetke političkih zatvorenika.

Visoki zvaničnik Bijele kuće rekao je da će Rodriguez uskoro posjetiti Washington, ali datum još nije određen, prenosi AFP. 

# VENECUELA
# SAD
# DONALD TRUMP
# DELCY RODRIGUEZ
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