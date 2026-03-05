IDF: Pogodili smo balistički raketni lanser

Izraelski borbeni avioni (IAF) pogodio je i uništio naoružani balistički raketni lanser u području (Koma) Qoma koji je bio spreman za ispaljivanje rakete prema Izraelu, izvijestili su putem X-a.

U napadu je također pogođen iranski sistem protuzračne odbrane u Isfahanu.

Prema navodima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), prije napada poduzeto je više mjera kako bi se smanjio rizik za civile.