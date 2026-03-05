Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VOJNA AKCIJA

IDF: Pogodili smo balistički raketni lanser

Prije napada poduzeto je više mjera kako bi se smanjio rizik za civile, poručuju iz IDF-a

IDF: Oglasili se nakon napada. Platforma X

B. S.

5.3.2026

Izraelski borbeni avioni (IAF) pogodio je i uništio naoružani balistički raketni lanser u području (Koma) Qoma koji je bio spreman za ispaljivanje rakete prema Izraelu, izvijestili su putem X-a.

U napadu je također pogođen iranski sistem protuzračne odbrane u Isfahanu.

Prema navodima Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), prije napada poduzeto je više mjera kako bi se smanjio rizik za civile.

# IZRAEL
# IRAN
# ISFAHAN
# IDF
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.