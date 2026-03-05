Azerbejdžanski predsjednik naredio vojsci najvišu borbenu spremnost

Azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev naredio je podizanje borbene spremnosti oružanih snaga na najviši nivo nakon, kako navode u Baku, napada dronom u regiji Nahičevan.

Alijev je u četvrtak, nakon sjednice Vijeća za sigurnost, poručio da će "svaka neprijateljska sila osjetiti punu snagu naše 'Željezne šake'".

Predsjednik je potvrdio da su azerbajdžanske oružane snage "stavljene na najvišu razinu borbene spremnosti i spremne su izvršiti sve potrebne operacije".

- Nećemo tolerirati ovaj ničim izazvan čin terora i agresije protiv Azerbajdžana - dodao je.