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ILHAM ALIJEV

Azerbejdžanski predsjednik naredio vojsci najvišu borbenu spremnost

Nećemo tolerirati ovaj ničim izazvan čin terora i agresije protiv Azerbajdžana, rekao je

Ilham Alijev. Platforma X

M. Až.

5.3.2026

Azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev naredio je podizanje borbene spremnosti oružanih snaga na najviši nivo nakon, kako navode u Baku, napada dronom u regiji Nahičevan. 

Alijev je u četvrtak, nakon sjednice Vijeća za sigurnost, poručio da će "svaka neprijateljska sila osjetiti punu snagu naše 'Željezne šake'".

Predsjednik je potvrdio da su azerbajdžanske oružane snage "stavljene na najvišu razinu borbene spremnosti i spremne su izvršiti sve potrebne operacije". 

- Nećemo tolerirati ovaj ničim izazvan čin terora i agresije protiv Azerbajdžana - dodao je.

# AZERBEJDŽAN
# ILHAM ALIYEV
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