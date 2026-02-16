Predsjednik Azerbejdžana: "Rusija je namjerno gađala našu ambasadu u Kijevu"

Predsjednik Azerbajdžana Ilham Alijev izjavio je na Sigurnosnoj konferenciji u Minhenu da je Rusija prošle godine u više navrata svjesno gađala ambasadu Azerbajdžana i energetsku infrastrukturu te zemlje u Ukrajini. Te napade ocijenio je kao neprijateljski čin, naglasivši da su se dogodili čak i nakon što je Baku Moskvi dostavio precizne koordinate svojih diplomatskih predstavništava, objavio je Euronews.

Tri napada na ambasadu

Odgovarajući na pitanje da li je Baku tražio objašnjenje od Moskve, Alijev je pojasnio da meta nisu bila samo azerbajdžanska energetska postrojenja, nego i ambasada u Kijevu, koja je pogođena tri puta. Incidenti su se desili tokom ruskih bombardovanja u julu, augustu i novembru 2025. godine.

- Nakon što je ambasada prvi put pogođena ruskim udarom, mogli smo pretpostaviti da je riječ o nesreći te smo našim ruskim kolegama dali sve koordinate azerbajdžanskih diplomatskih predstavništava, uključujući konzularne odjele, naše kulturne centre i ambasadu - rekao je Alijev.

Ipak, uslijedila su još dva napada, za koje je predsjednik Azerbajdžana ustvrdio da predstavljaju "namjerni napad na azerbajdžansko diplomatsko predstavništvo". Ministarstvo vanjskih poslova Azerbajdžana tada je saopćilo da je udar projektila tipa Iskander na područje ambasade izazvao veliku materijalnu štetu, ali bez ljudskih žrtava.

Oštećena energetska infrastruktura

Alijev je govorio i o šteti na azerbajdžanskoj infrastrukturi u Ukrajini, posebno o energetskim postrojenjima u vlasništvu državne naftne kompanije SOCAR. Ta postrojenja, koja imaju značajnu ulogu na ukrajinskom tržištu, više puta su bila meta napada tokom prošlog ljeta, uključujući i ključne kapacitete za snabdijevanje Ukrajine azerbajdžanskim plinom. U tim napadima, prema ranijim navodima ministarstva vanjskih poslova, povrijeđeno je i nekoliko zaposlenih.

Diplomatska reakcija i rusko negiranje

Baku je reagovao diplomatskim putem.

- Djelujemo samo diplomatskim putem, ništa drugo ne možemo učiniti - izjavio je Alijev, dodavši da je ruski ambasador pozvan u ministarstvo vanjskih poslova Azerbajdžana te da su Moskvi upućene diplomatske note i posebne izjave.

- Naravno, to je čin koji se smatra neprijateljskim prema Azerbajdžanu, a azerbajdžanska vlada poduzela je sve potrebne diplomatske korake - dodao je.

Rusija je, s druge strane, dosljedno negirala da su napadi na azerbajdžanske diplomatske ili energetske objekte bili namjerni. Moskva tvrdi da su incidenti bili "slučajni", pripisuje ih kvarovima ukrajinske protivzračne odbrane ili ih opisuje kao nužne udare na "legitimne ukrajinske vojne ciljeve".

Kao odgovor na Alijevljeve izjave, rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je "štetu na kompleksu azerbajdžanske diplomatske misije u Kijevu vjerovatno uzrokovao kvar ukrajinskih sistema protivzračne odbrane, moguće udar projektila Patriot". Nakon trećeg incidenta 14. novembra, rusko ministarstvo izrazilo je "iskreno žaljenje" zbog oštećenja zgrade ambasade Azerbajdžana.