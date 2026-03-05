Tramp postavio ultimatum Kurdima: "Ili ste s nama, ili s Iranom"

Američka administracija, pripremajući se za moguću eskalaciju sukoba i potencijalno slanje kopnenih trupa u Iran, intenzivno je stupila u kontakt s iranskom opozicijom unutar zemlje.

Glavni cilj je izazivanje unutrašnje pobune protiv vlade u Teheranu, a u centru ove američke strategije našli su se Kurdi, kojima je američki predsjednik Donald Tramp stavio brutalan ultimatum.

Prema dobro upućenim izvorima Washington Posta, Tramp je ove sedmice obavio niz telefonskih razgovora s liderima kurdske manjine u Iranu i susjednom Iraku.

Ponuda Vašingtona bila je primamljiva: značajna američka zračna podrška i logistička pomoć iranskim Kurdima kako bi preuzeli kontrolu nad dijelovima zapadnog Irana. Ipak, iza te ponude krije se teška politička ucjena.

"Morate izabrati stranu"

Viši zvaničnik Patriotske unije Kurdistana (PUK), jedne od dvije glavne političke stranke u iračkom Kurdistanu, pod uslovom anonimnosti otkrio je detalje Trampovog razgovora s liderom PUK-a Bafelom Talabanijem.

- Američki zahtjev iračkim Kurdima je da otvore put i ne opstruiraju iranske kurdske grupe koje se mobiliziraju u Iraku, te da im pruže logističku podršku - rekao je zvaničnik.

Trampov ton nije ostavio nimalo prostora za diplomatsko balansiranje.

- Tramp je bio jasan u svom pozivu. Rekao nam je da Kurdi moraju izabrati stranu u ovoj bici, ili ste s Amerikom i Izraelom, ili s Iranom - izjavio je zvaničnik. Ovu verziju događaja potvrdio je i visoki zvaničnik Kurdske demokratske stranke (KDP), čijeg je lidera Masouda Barzanija Tramp također kontaktirao.

U isto vrijeme, Tramp je razgovarao i s Mustafom Hijrijem, šefom najstarije iranske kurdske opozicione stranke (PDKI). Ova stranka dio je novoformirane koalicije šest kurdskih partija koje su nedavno pozvale sve iranske vojnike, posebno one u Kurdistanu, da napuste svoje baze i uskrate podršku iranskim represivnim snagama.

Iako ovakve američke akcije predstavljaju direktan poziv na rušenje vlasti, Kurdi su izuzetno oprezni. Irački Kurdi već dugo pružaju utočište sunarodnjacima iz Irana, ali pod striktnim uslovom da ne kuju zavjere protiv Teherana s njihove teritorije. Ako američko-izraelski plan propadne, irački Kurdi rizikuju uništenje krhkog mira koji imaju s Iranom.

Historija izdaje

Skepticizam je opravdan i zbog američke historije odnosa prema Kurdima.

- Da li se naši interesi mogu poklopiti? Apsolutno - rekao je jedan američki zvaničnik, dodajući da će Kurdi vjerovatno čekati da vide "u kojem smjeru puše vjetar".

Kurdi, kojih u Iranu ima oko 10 miliona, često su se osjećali izdanim od Vašingtona. Najsvježiji primjer je američko povlačenje podrške Sirijskim demokratskim snagama (SDF), dugogodišnjem partneru u borbi protiv ISIL-a.

- Nalazimo se u vrlo osjetljivoj poziciji. Ako ova kopnena ofanziva iranskih Kurda propadne, ne znamo kakva bi bila reakcija Irana protiv kurdske regije u Iraku. U isto vrijeme, ne možemo jednostavno odbiti Trampov zahtjev, posebno kada on lično zove i to traži - priznao je zvaničnik PUK-a.

Dok se Kurdi premišljaju, Izrael već priprema teren za mogući ustanak. Prema riječima Henryja Barkeya, stručnjaka za kurdska pitanja iz Vijeća za vanjske odnose, Izrael "vrlo sistematski bombarduje vojne položaje u iranskom Kurdistanu", nanoseći ogromnu štetu iranskim vojnim kapacitetima. Američki udari, s druge strane, fokusirani su na jug zemlje.

Iran je svjestan šta se sprema. Iranski državni mediji izvještavaju o "preventivnim" udarima na mete u iračkom Kurdistanu, tvrdeći da grupe koje podržava SAD namjeravaju ući u Iran i izvršiti terorističke napade.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Araghči već je telefonski "upozorio" iračko-kurdske lidere Talabanija i Barzanija, podsjećajući ih na sporazum iz prošle godine kojim su se irački Kurdi obavezali da će čuvati granicu od upada vanjskih elemenata. Obje strane nakon razgovora izdale su diplomatska saopćenja o važnosti "očuvanja stabilnosti" i "zaštite granica", pokušavajući smiriti tenzije.