Kurdi čekaju na "zeleno svjetlo": Kreće sljedeća faza rata u Iranu uz podršku Mosada i CIA?

Militanti iz nekoliko frakcija iranskih Kurda pripremaju se za moguću kopnenu ofanzivu protiv iranskog režima u sjeverozapadnom dijelu zemlje, prema navodima američkih i izraelskih zvaničnika, te jednog visokog predstavnika iz jedne od frakcija.

Kurdska kopnena ofanziva, koordinirana s američko-izraelskom kampanjom zračnih udara na Teheran, mogla bi pojačati pritisak na režim i potaknuti unutrašnju pobunu koja bi se mogla proširiti i na druge dijelove Irana, navodi Axios.

Šest dana prije početka rata, pet iranskih kurdskih disidentskih grupa smještenih u Iraku objavilo je formiranje Koalicije političkih snaga Iranskog Kurdistana kako bi se borile protiv Irana.

Hiljade vojnika na granici

Ove kurdske frakcije imaju hiljade vojnika duž granice između Irana i Iraka i kontrolišu strateška područja.

U posljednjim sedmicama kurdske iranske frakcije poslale su stotine svojih pripadnika iz kampa na iračkoj strani granice prema iranskoj teritoriji, kao dio priprema za mogući napad na snage režima, rekao je izvor blizak jednoj od frakcija.

Iranske kurdske milicije navodno imaju podršku Mosada i CIA, potvrdila su dva američka i izraelska zvaničnika, kao i treći izvor upoznat s tim.

Cilj je pokušaj preuzimanja određenih teritorija u kurdskom regionu unutar Irana kako bi se osporio režim i podstakao širi ustanak, rekao je jedan američki zvaničnik.

- Rat je počeo kinetičkom fazom koju provode američka i izraelska vojska, ali kako rat bude napredovao biće i drugih napora Mosada i CIA - rekao je izraelski zvaničnik.

Državni sekretar Marko Rubio rekao je članovima Kongresa na zatvorenom brifingu u utorak: "Ne naoružavamo Kurde. Ali sa Izraelcima se nikad ne zna."

Uloga CIA u ovom planu prvi put je objavljena u izvještaju CNN.

Ideja potekla od Mosada, priključila se CIA

Ideja da se podrže kurdske iranske frakcije i iskoriste za kopnenu ofanzivu iz Iraka u Iran prvobitno je potekla od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i Mosada, dok se CIA priključila u kasnijoj fazi, rekao je drugi američki zvaničnik.

Izraelski zvaničnici obećali su kurdskim iranskim frakcijama ne samo vojnu, već i političku podršku za kurdsku autonomnu oblast u budućem Iranu, ukoliko režim bude srušen, tvrdi zvaničnik.

- Problem je u tome što frakcije iranskih Kurda nemaju dovoljno vojne moći i mogle bi na kraju poslužiti kao topovsko meso - rekao je zvaničnik.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit izjavila je novinarima u srijedu da predsjednik SAD Donald Tramp nije pristao ni na kakav plan podrške ofanzivi kurdskih iranskih milicija protiv režima.

CIA i Mosad odbili su dati komentar.

Tramp sa kurdskim liderima

Tramp je u nedjelju telefonom razgovarao s kurdskim liderima u Iraku, Masudom Barzanijem i Bafelom Talabanijem, o američko-izraelskom ratu s Iranom i o mogućim narednim koracima, prenosi Axios.

Jedan američki zvaničnik rekao je da je razgovor prošao dobro, ali da su Barzani i Talabani izrazili rezerve prema uključivanju u bilo kakvu kopnenu invaziju na Iran.

CNN je izvijestio da je Tramp odvojeno razgovarao i sa liderom Demokratske partije Iranskog Kurdistana (PDKI) Mustafom Hidžrijem.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči razgovarao je u srijedu s iračkim premijerom Mohamedom Šijom al-Sudanijem i izrazio zabrinutost zbog mogućeg kopnenog upada kurdskih frakcija u Iran.

- Irački premijer naglasio je da iračka vlada ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti da se s iračke teritorije uputi bilo kakva prijetnja Iranu - navelo je iransko ministarstvo vanjskih poslova u saopćenju.

Trenutno stanje

Od početka rata s Iranom, izraelski borbeni avioni izveli su zračne udare na iranske vojne pogranične položaje u regionu Kurdistana, kao i na baze Iranske revolucionarne garde i policijske stanice u tom području.

Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je u srijedu da je grad Bukan u sjeverozapadnom Iranu, blizu granice s Irakom, bio pod snažnim bombardovanjem.

U srijedu su kurdske iranske frakcije negirale da su pokrenule kopnenu ofanzivu. Jedan kurdski izvor rekao je da bi ofanziva mogla početi kasnije ove sedmice, ali je dodao da različite frakcije čekaju američko "zeleno svjetlo" da krenu.