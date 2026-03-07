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Katar tvrdi da je presreo raketni napad

Ministarstvo odbrane nije objavilo detalje o eventualnoj šteti ili žrtvama

Doha. AP

Anadolija

7.3.2026

Oružane snage Katara presrele su u subotu raketni napad usmjeren na državu, saopćilo je Ministarstvo odbrane, javlja Anadolu.

Ministarstvo je navelo da su katarske oružane snage "presrele raketni napad usmjeren na državu Katar".

Nisu objavljeni detalji o mogućoj šteti ili žrtvama.

Do ovog razvoja događaja došlo je uprkos tome što je iranski predsjednik Masud Pezeškijan u subotu izjavio da će se Iran suzdržati od napada na susjedne države osim ako se napadi na državu ne pokrenu sa njihove teritorije.

Iran je 28. februara počeo lansirati rakete i dronove prema Izraelu i zemljama Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkim vojnim resursima. Neki od napada su uzrokovali žrtve i štetu na civilnim lokacijama, uključujući luke i stambene zgrade.

Teheran tvrdi da su napadi odgovor na američko-izraelsku vojnu kampanju protiv Irana u kojoj je ubijeno više od 1.000 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Khameneija i visokopozicionirane vojne zvaničnike.

# IRAN
# KATAR
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