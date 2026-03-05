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SITUACIJA SE NE SMIRUJE

Pojavili se snimci: Katar na meti novih raketnih napada Irana, Dohom odjekuju eksplozije

Odbrambeni sistemi odgovorili na napad dok tenzije rastu nakon udara SAD i Izraela na Iran

Protuvazdušna odbrana reagirala. Anadolija

Anadolija

5.3.2026

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je u četvrtak da je zemlja pogođena raketnim napadom, dok se regionalna napetost nastavlja nakon subotnjih američko-izraelskih udara na Iran.

U saopćenju se navodi da su katarski sistemi protivvazdušne odbrane aktivno odgovorili na nadolazeće rakete, a građanima, stanovnicima i posjetiocima upućen je poziv da ostanu mirni, slijede upute sigurnosnih vlasti i izbjegavaju širenje glasina.

Katarski mediji, uključujući kanal Al Jazeera sa sjedištem u Dohi, izvijestili su o snažnim eksplozijama koje su odjeknule iznad glavnog grada. Za sada nema izvještaja o žrtvama.

Ovaj napad uslijedio je dok Izrael i SAD nastavljaju veliku ofanzivu na Iran, u kojoj je do sada ubijeno najmanje 926 osoba, uključujući vrhovnog vođu Alija Hamneija i visoke vojne zvaničnike.

Iran je uzvratio udarima dronovima i raketama na ciljeve u Izraelu, kao i na zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američke vojne baze.

# DOHA
# IRAN
# KATAR
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