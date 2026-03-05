Pojavili se snimci: Katar na meti novih raketnih napada Irana, Dohom odjekuju eksplozije

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo je u četvrtak da je zemlja pogođena raketnim napadom, dok se regionalna napetost nastavlja nakon subotnjih američko-izraelskih udara na Iran.

U saopćenju se navodi da su katarski sistemi protivvazdušne odbrane aktivno odgovorili na nadolazeće rakete, a građanima, stanovnicima i posjetiocima upućen je poziv da ostanu mirni, slijede upute sigurnosnih vlasti i izbjegavaju širenje glasina.