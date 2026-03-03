Katarska protivzračna odbrana presrela projektil iznad Dohe

Katarska televizija Al Jazeera objavila je da je protivzračna odbrana oborila projektil na nebu iznad Dohe, a zvukovi eksplozija su se čuli u glavnom gradu.

Nije objavljeno više detalja.

Ranije je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari rekao da Katar nije bio dio američko-izraelske kampanje protiv Teherana.

- Koristimo svoje pravo na samoodbranu i odvraćamo iranske napade na našu zemlju - dodao je.

Ministarstvo odbrane saopćilo je u ponedjeljak da je njihova protivzračna odbrana oborila dva aviona SU-24 i presrela sedam balističkih raketa i pet dronova lansiranih prema toj zaljevskoj državi.

Tenzije su eskalirale u cijeloj regiji kada su SAD i Izrael u subotu pokrenuli veliki napad na Iran, u kojem je poginulo skoro 800 ljudi, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khamneija.

Teheran je odgovorio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael, kao i na zemlje Perzijskog zaljeva, u kojima se nalaze američke resursi.