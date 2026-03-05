Video / Adijata Žiga iz Dohe za "Avaz": Danas smo dobili upozorenja da ne napuštamo domove, svi su svjesni situacije

Situacija u Kataru i dalje je napeta nakon što je zemlja već šest dana pod napadima koji su uslijedili nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku. O trenutnim dešavanjima iz Dohe govorila je Adijata Žiga, novinarka portala Doha News, koja se javila s najnovijim informacijama za “Dnevni avaz”.

Prema njenim riječima, bombardovanje je počelo u subotu, dan nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli napade na Iran. Kao odgovor, Iran je pokrenuo raketne napade na američke vojne baze u regionu, među kojima je i velika američka baza Al Udeid koja se nalazi u Dohi.

Presretnute rakete iznad Dohe

Kako navodi Žiga, napadi su se kasnije proširili i na druge dijelove teritorije Katara, što je dovelo do privremenog prekida komunikacije između Dohe i Teherana. Ta komunikacija ponovo je uspostavljena jučer nakon telefonskog razgovora između ministra vanjskih poslova i premijera Katara te šefa iranske diplomatije.

Danas oko 11:45 po lokalnom vremenu stanovnici Dohe čuli su nove eksplozije.

– Na našim mobilnim telefonima dobili smo upozorenja da ne napuštamo svoje domove – kazala je Žiga.

Ubrzo nakon toga Ministarstvo odbrane Katara saopćilo je da su sistemi protivzračne odbrane uspješno presreli rakete koje su dolazile iz Irana.

Povrijeđeni zbog ostataka projektila

Vlasti Katara pozvale su građane da strogo poštuju sigurnosne upute, jer nakon presretanja raketa njihovi ostaci mogu pasti na naseljena područja.

– Kada se rakete presretnu, njihovi dijelovi se rasprše po Dohi i tada postoji opasnost od povreda – pojasnila je Žiga.

Prema posljednjim informacijama, u napadima je povrijeđeno 16 osoba, ali su sve zadobile lakše povrede. Smrtnih slučajeva, za sada, nema.

Zatvoren zračni prostor i online nastava

Zbog sigurnosne situacije u zemlji na snazi su posebne mjere. Veliki broj zaposlenih i dalje radi od kuće, dok se nastava za djecu odvija online. Zračni prostor Katara i dalje je zatvoren, a vlasti svakodnevno objavljuju nove informacije o mogućim promjenama. Prema posljednjim najavama, aviokompanija Qatar Airways planira otvoriti određene linije iz Omana i Saudijske Arabije, dok letovi iz Dohe zasad ostaju obustavljeni.

Građani BiH prate situaciju

Državljani Bosne i Hercegovine koji se nalaze u Kataru registrirali su se u Ambasadi BiH u toj zemlji. Ministarstvo vanjskih poslova BiH, u saradnji s ambasadom u Dohi, radi na olakšavanju procedure za dobijanje saudijskih viza. Cilj je omogućiti eventualni izlazak iz Katara kopnenim putem preko Saudijske Arabije, ukoliko to bude potrebno.

Bez panike među stanovnicima

Uprkos napetoj situaciji, atmosfera u Dohi zasad ostaje relativno mirna.

– Nema panike među ljudima. Svi su svjesni situacije, ali i činjenice da je Katar poduzeo brojne sigurnosne mjere – kaže Žiga.

Prema njenim riječima, stanovnici su oprezni i pažljivo prate informacije, ali svakodnevni život i dalje traje.

Iako su brojni javni događaji otkazani, a javna okupljanja zabranjena, ljudi i dalje odlaze na posao, šetaju i provode vrijeme u gradu, iako u mnogo mirnijoj atmosferi nego što je uobičajeno, posebno tokom mjeseca ramazana.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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