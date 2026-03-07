Ali Laridžani: Amerika nije postigla svoje ciljeve

Glavni tajnik iranskog Vijeća za nacionalnu sigurnost, Ali Laridžani, izjavio je da se američke procjene o Iranu nisu pokazale tačnima i da SAD nije uspio ostvariti svoje ciljeve.

Ali Laridžani je rekao da su Amerikanci vjerovali kako mogu izvesti kratki rat u Iranu te kroz atentate na vrhovnog vođu Alija Hamneija i druge članove iranskog vodstva destabilizirati zemlju, ali da su oba scenarija bila netačna.

Čelnik Vijeća za nacionalnu sigurnost je također naglasio da su iranski lideri upozorili separatističke grupe da se ne miješaju u unutarnje poslove zemlje i da je iranski narod ujedinjen pred američko-izraelskim pritiskom.

Ali Laridžani je Trampovu namjeru da SAD bira buduće iransko vodstvo, nazivajući je nepromišljenom, te je ponovio da iranska vlada neće napadati susjedne zemlje sve dok one ne dozvole korištenje svog teritorija za napade na Iran.