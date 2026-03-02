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JASNA PORUKA

Oglasio se privremeni vođa Irana: Nećemo pregovarati s Amerikom

Svojim zabludjelim potezima pretvorio je vlastiti slogan „America First“ u „Israel First“, rekao je

Ali Laridžani. Platforma X

A. O.

2.3.2026

Najviši dužnosnik za nacionalnu sigurnost Irana Ali Laridžani (Ali Larijani) poručio je kako Iran “neće pregovarati sa Sjedinjenim Američkim Državama”.

To je objavio i na platformi X.

Laridžani, jedan od najutjecajnijih ljudi u toj zemlji, reagirao je na medijske napise prema kojima je Teheran navodno preko posrednika kontaktirao Vašington (Washington) s ciljem obnove pregovora.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) “gurnuo je regiju u haos svojim ‘lažnim nadama’, a sada strahuje od daljnjih žrtava među američkim vojnicima”, napisao je Laridžani, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost.

- Svojim zabludjelim potezima pretvorio je vlastiti slogan „America First“ u „Israel First“ te žrtvovao američke vojnike zbog izraelske žeđi za moći – istakao je on.

Laridžani, koji je bio blizak savjetnik pokojnog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija (Khamenei), naglasio je i da iranske snage “nisu započele invaziju”, prenosi Jutarnji.

Podsjetimo, Ali Laridžani preuzima privremeno vodstvo Irana nakon smrti Hamneija.

# IRAN
# SAD
# ALI LARIJANI
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