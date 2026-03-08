Putin kašlje, guši se, moli za pomoć: Greškom objavljen snimak ruskog predsjednika

Povodom Međunarodnog dana žena čestitke su danas uputili brojni svjetski lideri i državni zvaničnici, a među njima i ruski predsjednik Vladimir Putin. Ipak, pažnju javnosti privukao je snimak koji je objavio Kremlj, a na kojem se vidi neugodan trenutak tokom snimanja njegove poruke.

Video, koji se brzo proširio društvenim mrežama, prikazuje dio nemontiranog govora u kojem Putin pokušava uputiti čestitku povodom Međunarodnog dana žena. Tokom obraćanja on iznenada počinje kašljati usred rečenice i traži novo snimanje kadra, što jasno pokazuje da je poruka bila unaprijed snimljena, a ne emitirana uživo.

Uprkos vidljivom prekidu, dio snimka u kojem predsjednik kašlje ostao je u verziji koju je Kremlj objavio na svojim zvaničnim kanalima i društvenim mrežama.

Čini se da greška u montaži nije uočena prije objave, pa su sporni kadrovi ostali u javno distribuiranom videu.