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RUSKI PREDSJEDNIK

Putin kašlje, guši se, moli za pomoć: Greškom objavljen snimak ruskog predsjednika

Dio snimka u kojem predsjednik kašlje ostao je u verziji koju je Kremlj objavio na svojim zvaničnim kanalima i društvenim mrežama

Vladimir Putin. Screenshot

S. S.

8.3.2026

Povodom Međunarodnog dana žena čestitke su danas uputili brojni svjetski lideri i državni zvaničnici, a među njima i ruski predsjednik Vladimir Putin. Ipak, pažnju javnosti privukao je snimak koji je objavio Kremlj, a na kojem se vidi neugodan trenutak tokom snimanja njegove poruke.

Video, koji se brzo proširio društvenim mrežama, prikazuje dio nemontiranog govora u kojem Putin pokušava uputiti čestitku povodom Međunarodnog dana žena. Tokom obraćanja on iznenada počinje kašljati usred rečenice i traži novo snimanje kadra, što jasno pokazuje da je poruka bila unaprijed snimljena, a ne emitirana uživo.

Uprkos vidljivom prekidu, dio snimka u kojem predsjednik kašlje ostao je u verziji koju je Kremlj objavio na svojim zvaničnim kanalima i društvenim mrežama.

Čini se da greška u montaži nije uočena prije objave, pa su sporni kadrovi ostali u javno distribuiranom videu.

# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
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