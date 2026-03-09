Eksplozije odjekuju širom Bliskog istoka

Zemlje Bliskog istoka u ponedjeljak ujutro prijavile su nove zračne napade.

Iran

Izraelska vojska objavila je jutros da je pokrenula novi val napada na središnji Iran.

Nekoliko sati nakon što je Iran imenovao novog vrhovnog vođu, Iranska revolucionarna garda objavila je nova lansiranja projektila.

Liban

Izraelska vojska također je objavila da je jutros napala infrastrukturu Hezbolaha u glavnom gradu Bejrutu. Na snimkama novinske agencije Reuters vidi se dim koji se uzdiže iz južnih predgrađa grada.

Odvojeno, snimke prikazuju požar u hotelu Ramada u Bejrutu i oštećenja na jednom stanu u tom hotelu nakon izraelskog napada. To dolazi nakon što je izraelska vojska objavila da je tokom noći izvela napad u Bejrutu u kojem je ubijeno nekoliko visokih zapovjednika snaga Quds Iranske revolucionarne garde.

Bahrein

Najmanje 32 osobe su povrijeđene, od čega četiri teško, kada su iranski napadi dronovima pogodili četvrt Sitra u ranim jutarnjim satima, rekao je za CNN Nacionalni komunikacijski centar kraljevine.

Među povrijeđenima su i djeca u napadima koji su bili usmjereni na stambena područja u blizini energetske infrastrukture, navodi NCC.

Ujedinjeni Arapski Emirati

Ekipa CNN-a u Abu Dabiju jutros je čula snažne eksplozije i navodi da su to neki od najglasnijih udaraca koje su čuli od početka rata.

Ministarstvo odbrane zemlje objavilo je da su zvukovi rezultat djelovanja sistema protuzračne odbrane koji su presreli "balističke projektile, dok su borbeni avioni presretali dronove i krstareće projektile".

Saudijska Arabija

Četiri drona koja su letjela prema naftnom polju Shaybah, jednom od najvećih u regiji, presretnuta su i uništena u pustinji Rub' al Khali jutros, objavilo je ministarstvo odbrane Saudijske Arabije na platformi X.

Kuvajt

Nacionalna garda Kuvajta rano jutros srušila je dron "na jednoj od lokacija pod svojom zaštitom".

Snage su objavile da su oborile dron "u sklopu napora za osiguranje vitalnih objekata".

Katar

Oružane snage presrele su raketni napad jutros, objavilo je ministarstvo odbrane u objavi na platformi X.