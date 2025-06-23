Niz napada na Iran: Pogođeni televizija i bolnica, udari na više gradova

Izraelska vojska objavila je da su zračne snage pokrenule niz napada na iranske vojne ciljeve u Teheranu, a kako prenosi Al Jazeera, zabilježena su najmanje tri velika zračna napada na sjeverni dio Teherana. Isti izvor prenosi da je malim dronom napadnuta bolnica. Na snimcima koji su objavljeni na internetu može se vidjeti gusti oblak dima iznad dijelova glavnog grada Irana.

Na snimcima se vidi kako je pogođeno nekoliko područja u Teheranu. Mediji javljaju da je osim Teherana napadnuto i nekoliko drugih gradova u Iranu. Iranski Nournews javlja da je Izrael napao područje u blizini iranskog Crvenog polumjeseca, izvještava Reuters.