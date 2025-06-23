Niz napada na Iran: Pogođeni televizija i bolnica, udari na više gradova

Izraelska vojska objavila je da su zračne snage pokrenule niz napada na iranske vojne ciljeve u Teheranu, a kako prenosi Al Jazeera, zabilježena su najmanje tri velika zračna napada na sjeverni dio Teherana.
Isti izvor prenosi da je malim dronom napadnuta bolnica.
Na snimcima koji su objavljeni na internetu može se vidjeti gusti oblak dima iznad dijelova glavnog grada Irana.
Na snimcima se vidi kako je pogođeno nekoliko područja u Teheranu. Mediji javljaju da je osim Teherana napadnuto i nekoliko drugih gradova u Iranu.
Iranski Nournews javlja da je Izrael napao područje u blizini iranskog Crvenog polumjeseca, izvještava Reuters.
Nournews je također izvijestio o nekoliko velikih eksplozija koje su se čule u iranskoj prijestolnici.
O najnovijem napadu oglasio se i izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz).
- Izraelske odbrambene snage (IDF) sada napadaju režimske ciljeve i vladine represivne snage u srcu Teherana neviđenim intenzitetom. Za svaku raketu ispaljenu na izraelski domaći front, iranski diktator će biti kažnjen, a napadi će se nastaviti punom snagom - kazao je.
Clach Report javlja da je pogođena i zgrada iranske državne televizije i da je prijenos uživo prekinut.
Ranije jutros Iran je lansirao nekoliko balističkih projektila prema izraelskim gradovima. Izraelska vojska tvrdi da ih je bilo "šest ili sedam".
Zbog toga što je jedna raketa oštetila elektranu na jugu zemlje, nestalo je struje u nekoliko gradova. Sirene za uzbunu su se nakon kraće pauze ponovo oglasile u nekoliko regija u Izraelu.