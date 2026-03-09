Peskov: Međunarodno pravo više ne postoji, Rusija mora ojačati

Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja, izjavio je kako međunarodno pravo zbog američko-izraelskog napada na Iran više ne postoji te je izjavio da se Rusija mora fokusirati na vlastite interese i jačanje svojih sposobnosti, piše Ukrainska Pravda.

Komentirajući događaje na Bliskom istoku, Peskov je u početku rekao da se "ništa slično nikada nije dogodilo u ljudskoj historiji", dodavši da "nismo bili živi tada pa nam se čini da je sada kraj svijeta".

Međutim, rekao je da je došlo do "značajne destabilizacije u regiji i da postoji kumulativni efekat golemog broja regionalnih sukoba i neriješenih pitanja, što rezultira i privrednim i političkim posljedicama".

- Nažalost, svi smo izgubili ono što nazivamo međunarodnim pravom. Iskreno, više i ne razumijem kako ikoga pozvati da se pridržava normi i načela međunarodnog prava. Ono više ne postoji. De jure postoji, ali de facto više ne. Kakvo je pravo zamijenilo međunarodno? To u ovom trenutku teško itko može reći - rekao je Peskov.

- Zato je Putin u pravu, suočeni sa savršenom olujom koja je sada počela, moramo se fokusirati na sebe, svoje interese i svoje potencijale. Gdje smo slabi, moramo se ojačati. Moramo jasno razmišljati i ostati fokusirani - dodao je.

Rusija je sama grubo prekršila međunarodno pravo okupacijom ukrajinskog Krima i pokretanjem agresije u ukrajinskoj regiji Donbas 2014. godine. Od 2022. godine Rusija vodi ničim izazvan, sveobuhvatan rat protiv Ukrajine pod lažnim izlikama i s nejasnim ciljevima. Međutim, Moskva to ne priznaje kao kršenje međunarodnog prava.