Aragči se ruga Amerikancima: "Operacija epska pogreška"

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči oštro je kritizirao Sjedinjene Američke Države, tvrdeći da svojim napadima destabiliziraju tržište nafte.
Na društvenim mrežama američku kampanju nazvao je "Operacijom epska pogreška", aludirajući na američki naziv operacije "Epic Fury" (Epski bijes).
Uz snimak zaslona globalnih cijena nafte, Aragči je napisao: "Znamo da SAD planira napade na naša naftna i nuklearna postrojenja u nadi da će obuzdati ogroman inflacijski šok. Iran je potpuno spreman."
- I mi imamo mnogo iznenađenja u rukavu - dodao je ministar.
U zasebnoj objavi naglasio je da Iran "ne želi nauditi običnim Amerikancima", ističući da njegova zemlja ciljano reaguje samo na vojne i strateške prijetnje.