CENTCOM provodi akciju spašavanja nakon pada američkog aviona u Iraku

U zapadnom Iraku jučer se srušio američki vojni avion za dopunjavanje gorivom za šta je Američko centralno komandanstvo (CENTCOM) reklo da je u njemu sudjelovao drugi avion, ali da nije bio posljedica neprijateljske ili prijateljske vatre.

Sjedinjene Države rasporedile su veliki broj aviona na Bliski istok kako bi sudjelovali u operacijama protiv Irana. U izjavi, CENTCOM je reklo da provodi akciju spašavanja nakon što se američki avion za dopunjavanje gorivom KC-135 srušio. Drugi avion je sigurno sletio.

- Incident se dogodio u prijateljskom zračnom prostoru tokom operacije Epski bijes - navodi se u izjavi, koristeći vojni naziv američke operacije protiv Irana. Američki dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je drugi avion uključen u incident također bio KC-135 te da je u onom koji se srušio bilo čak šest pripadnika vojske.

Islamski otpor u Iraku, krovna skupina oružanih frakcija koje podržava Iran, preuzela je odgovornost za rušenje američkog vojnog aviona za opskrbu gorivom. Skupina je u izjavi navela da je srušila avion KC-135 "u odbrani suvereniteta i zračnog prostora”.